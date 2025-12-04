Po 21 letih poslovanja svoja vrata v središču Maribora zapira priljubljena trgovina z oblačili H&M, so za Siol.net potrdili v podjetju. Zadnji prodajni dan bo to soboto, 6. decembra.

Švedska modna veriga H&M je po naših informacijah leta 2004 svojo prvo trgovino v Sloveniji odprla prav na Vetrinjski ulici v središču Maribora. Po uspešnih 21 letih poslovanja na tej lokaciji je zato mnoge presenetila novica, da se trgovina zapira.

"Potrjujemo, da se bo trgovina H&M v središču Maribora zaprla, zadnji prodajni dan bo 6. december 2025. Naše kupce vabimo, da nas obiščejo v trgovini v Europarku Maribor ali na spletu na hm.com," so pojasnili v podjetju. Kupci bodo v trgovini na tej lokaciji zadnjič nakupovali to soboto, 6. decembra. V Mariboru ostaja odprta še ena trgovina H&M v nakupovalnem središču Europark.

V podjetju pravijo, da je njihovo temeljno vodilo imeti trgovine na pravih lokacijah, biti konkurenčni in ostati relevantni za kupce. "To vključuje zagotavljanje najboljših lokacij, ki ustrezajo našim kupcem, izboljševanje nakupovalne izkušnje v obstoječih trgovinah, aktivno iskanje novih priložnosti ter sprejemanje premišljenih odločitev o odpiranju ali zapiranju trgovin, kadar je to treba," so poudarili.

Zaposleni ostajajo glavna prioriteta

Ob tem v podjetju zagotavljajo, da zaposleni ostajajo njihova glavna prioriteta, zato je cilj za vsakega posameznika najti primerno rešitev, pri čemer bodo skušali obdržati čim več zaposlenih. Po informacijah Večera je nekaj zaposlenih že odšlo prostovoljno, preostale pa bodo prerazporedili v druge trgovine.

DSU nepremičnino prodaja

Poslopje, v katerem je več kot dve desetletji delovala trgovina H&M, je v lasti državne Družbe za svetovanje in upravljanje (DSU). Po poročanju Večera so se letos spomladi odločili za prodajo nepremičnine, izklicna cena je bila 1,5 milijona evrov. Prodajni postopek še ni zaključen.