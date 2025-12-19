Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Praznična darila do 15, 30 in 50 € – tu so ideje za vsak žep

Špar - darila | Foto Spar

Foto: Spar

Najzahtevnejši del prazničnega obdarovanja je pogosto razmišljanje o tem, kaj naj sploh podarimo. Da izbiranje darila ne bo razlog za slabo voljo ali nepotreben stres, smo za vas pripravili nabor idej za darila za vsak žep in okus, ki vam olajša izbiro in prihranijo čas.

Darila do 15 €

V tem cenovnem okvirju boste našli drobne pozornosti, ki pa pričarajo veliko prazničnega veselja. To so simpatična in pogosto klasična darila, ki razveselijo vsakogar (in ne, nogavic ni nikoli preveč!).

Podarite:

  • nekaj za sladko razvajanje, kot so čokolada Toblerone, božični Kinder Maxi Mix, masleni piškoti v praznični pločevinasti škatli ali panetone Bauli;
  • malenkosti za še toplejše praznike, kot so lončki in skodelice z božičnimi motivi, mehke termo nogavice, topli copati ali praznične odeje;
  • lepotne in vsakodnevne drobnarije, kot so darilni seti Afrodita, Tesori d’Oriente ali Nelipot, okrasne blazine ali otroške knjige.
     

Darila do 30 € 

Špar - darila | Foto: Spar Foto: Spar

Odlična izbira, ko želite podariti nekaj premišljenega, uporabnega in lepo zapakiranega. V tem cenovnem razredu najdete darila, ki bodo navdušila večino vaših obdarovancev.

Podarite jim:

  • nekaj, kar bo še polepšalo praznike v udobju doma, npr. set mehke odeje in vzglavnika, pižamo, grelnik vode za čaj, kavo v prazničnem pakiranju, premium panettone ali pa difuzor arome;
  • "must-have" predmete za vse, ki radi prirejajo zabave, na primer porcelanski etažer za sladice, servirni krožnik, komplet kozarcev za peneče vino ali pa kar peneče vino;
  • odlično knjigo, ki jih bo popeljala k notranjemu miru, rasti in pozitivnim spremembam;
  • odlična ideja za vse oboževalce in oboževalke skupine Joker Out pa je vsekakor SPAR x Joker Out praznični pulover.

Darila do 50 €

Špar - darila | Foto: Spar Foto: Spar To so darila za ljudi, ki jim želite podariti nekaj res posebnega. Ta darila razvajajo, razveselijo in ostanejo v lepem spominu; popolna so za najbližje, ki jim želite pokazati, koliko vam pomenijo.

Nekaj predlogov, kaj jim lahko podarite:

  • nekaj razkošnega za hladne dni, kot so hoodie odeja, mehki kopalni plašč ali odeja;
  • nekaj modernega, kot so brezžične slušalke JBL, pametna ura Bluetooth, prenosni zvočnik Bluetooth, kodralnik Remington ali sekljalnik Nutribullet;
  • pravo praznično presenečenje za vse kreativce in ustvarjalce so vsekakor seti kock LEGO®;
  • ali pa podarite res nepozabno izkušnjo: vstopnico za koncert skupine Joker Out prihodnje leto!

Špar - darila | Foto: Spar Foto: Spar

Izbira prazničnega darila je lahko enostavna in zabavna – le prelistajte Sparov praznični katalog!

Ste ob prebiranju idej pomislili na ljubo osebo in si rekli: "To je to!"? Potem je najzahtevnejši del obdarovanja že za vami – ideje za darila imate. Čas je le še, da se odpravite po nakupih.

Prav vse predloge z zgornjih seznamov boste našli zbrane v Sparovem katalogu daril, darila pa v trgovinah SPAR, INTERSPAR in SPAR PARTNER. Katalog se zares splača prelistati, saj so številni izdelki na voljo v posebnih akcijah in s prazničnimi popusti. Morda pa med listanjem dobite še kakšno zanimivo idejo. Pa lepo obdarovanje!

Naročnik oglasnega sporočila je Spar Slovenija, d.o.o.

