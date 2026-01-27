Kriminalistična akcija na Štajerskem in v Pomurju: 16 osumljenih, enega pridržali

Na Štajerskem in v Pomurju danes vre. "Kriminalisti s Policijske uprave Maribor izvajajo operativne aktivnosti s področja preiskovanja gospodarske kriminalitete, pri čemer sodelujejo tudi murskosoboški kriminalisti," so sporočili s Policijske uprave Maribor. Predkazenski postopek, ki ga usmerja Specializirano državno tožilstvo, poteka zoper 16 osumljencev, pri čemer je bila pridržana ena oseba.

Na območju Policijskih uprav Maribor in Murska Sobota na podlagi sodnih odredb izvajajo skupno 17 hišnih preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov. Pri preiskavah iščejo dokaze o storitvi več kaznivih dejanj nedovoljenega dajanja in sprejemanja daril ter dejanj s področja pranja denarja, navajajo.

Predkazenski postopek, ki ga usmerja Specializirano državno tožilstvo, poteka zoper 16 osumljencev, pri čemer je bila pridržana ena oseba.

Več informacij imajo, kot kaže, na Večeru, kjer poročajo, da naj bi šlo za preiskavo domnevnega podkupovanja bančnih uslužbencev v OTP banki. Neuradno informacijo o preiskavi so novinarji preverili na policiji, kjer so kriminalistične aktivnosti potrdili, a zaradi interesa preiskave dodatnih podrobnosti ne razkrivajo.

Podobno so se odzvali tudi na omenjeni banki, kjer še poudarjajo, da preiskava ni usmerjena zoper banko kot pravno osebo.