Žensko zbil vlak ob prečkanju tirov

Mariborske policiste so v četrtek popoldne obvestili o nesreči na železniških tirih, v kateri je umrla ženska.

Po do zdaj zbranih informacijah je okoli 16.15 na železniški progi na območju Bistrice ob Dravi vlak trčil v starejšo žensko, ko je ta prečkala tire.

Njene poškodbe so bile tako hude, da je umrla na kraju trčenja.

O nesreči so obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in državno tožilko. Policisti bodo zbrali potrebna obvestila in z ugotovitvami o dogodku seznanili pristojno tožilstvo, so še sporočili s Policijske uprave Maribor.