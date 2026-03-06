Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
6. 3. 2026,
7.30

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Petek, 6. 3. 2026, 7.30

Žensko zbil vlak ob prečkanju tirov

Nevaren prehod čez železniško progo v Šiški. železnica vlak | Poškodbe so bile za žensko prehude. | Foto Bojan Puhek

Poškodbe so bile za žensko prehude.

Foto: Bojan Puhek

Mariborske policiste so v četrtek popoldne obvestili o nesreči na železniških tirih, v kateri je umrla ženska.

Po do zdaj zbranih informacijah je okoli 16.15 na železniški progi na območju Bistrice ob Dravi vlak trčil v starejšo žensko, ko je ta prečkala tire.

Njene poškodbe so bile tako hude, da je umrla na kraju trčenja.

O nesreči so obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in državno tožilko. Policisti bodo zbrali potrebna obvestila in z ugotovitvami o dogodku seznanili pristojno tožilstvo, so še sporočili s Policijske uprave Maribor.

Železniška nesreča
Slovenska Bistrica PU Maribor ženska nesreča nesreča trčenje železnica vlak
