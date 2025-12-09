Razkrili kriminalno združbo, Slovenec iz Kočevja še vedno na begu

Novogoriški kriminalisti so okviru obsežne kriminalistične preiskave s pridržanji osumljencev, hišnimi preiskavami in privedbami sklenili enoletno kriminalistično preiskavo s področja prepovedanih drog, v kateri so razkrili kriminalno združbo. Ta se je na širšem območju Nove Gorice in v Italiji ukvarjala s preprodajo prepovedanih drog. Šestim osebam so prejšnji konec tedna odvzeli prostost in jim odredili policijsko pridržanje.

Sume ulične preprodaje drog določene skupine ljudi na območju Nove Gorice so novogoriški kriminalisti zaznali konec leta 2024. Takrat so postali pozorni na aktivno vlogo in povezanost določenih oseb pri izvrševanju kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog. Na podlagi teh ugotovitev, novo pridobljenih podatkov in zbranih obvestilih, ki so sume o izvrševanju takih kaznivih dejanj utemeljevali, so obveščali novogoriško okrožno državno tožilstvo. Na podlagi teh ugotovitev so bili kasneje odrejeni tudi prikriti preiskovalni ukrepi.

Ob sistematičnem preiskovanju posamičnih kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog so ob aktivnem usmerjanju državnega tožilstva, tudi s pomočjo prikritih preiskovalnih ukrepov, intenzivno pridobivali dokaze o kaznivih dejanjih, osumljencih, povezavah in njihovi hierarhični vlogi. V okviru teh preiskovalnih ukrepov so sodelovali tudi z različnimi italijanskimi varnostnimi organi.

Zasegli prepovedane droge in orožje

Končana policijska akcija na Goriškem in območju Ljubljane, v kateri so sodelovali policisti novogoriške, ljubljanske in koprske policijske uprave, kriminalisti sektorjev kriminalistične policije in Uprave kriminalistične policije, policisti specialne enote ter policisti s psi za iskanje prepovedanih drog, je potekala prejšnji petek od jutra dalje. Takrat so opravili sedem hišnih preiskav (pet na Goriškem in dve na območju Ljubljane) na šestih stanovanjskih objektih in v eni garaži, štiri preiskave osebnih vozil ter šest osebnih preiskav. Eno izmed hišnih preiskav je zaradi nenavzočnosti oz. bega osumljenca opravil dežurni preiskovalni sodnik novogoriškega okrožnega sodišča. Šestim osebam so odvzeli prostost in jim odredili policijsko pridržanje.

V okviru preiskave so zasegli nekaj več kot 7,2 kilograma heroina, 2,7 kilograma prepovedane droge MDMA (ekstazi), 120 gramov prepovedane droge metamfetamin, približno 25 gramov kokaina in okoli 25 gramov suhe konoplje ter manjše količine drugih vrst prepovedanih drog. Med dvema hišnima preiskavama na Goriškem so zasegli tudi polavtomatski pištoli kalibra devet milimetrov in strelivo. Zasegli so še protipravno pridobljeno gotovino za več kot 32 tisoč evrov, pripomočke za prodajo prepovedanih drog in več drugih predmetov, ki so jih osumljeni uporabljali, so nastali ali so bili pridobljeni s kaznivimi dejanji v povezavi s prepovedanimi drogami. Med njimi so razni zapiski, telefoni, računalniki in drugi nosilci podatkov.

Slovenec iz Kočevja je še vedno na begu

Vsi pridržani osumljenci, stari od 32 do 54 let, so državljani Slovenije in živijo na Goriškem, dva pa sta si v času preiskave pridobila tudi državljanstvo Bosne in Hercegovine. Prejšnjo soboto so jih s kazensko ovadbo privedli na novogoriško okrožno sodišče, kjer je dežurni preiskovalni sodnik po zaslišanju zoper vse odredil pripor. Do zdaj je bilo v okviru te kriminalistične preiskave skupno ovadenih osem osumljencev. Poleg privedenih šestih sta bila ovadena še državljan Italije iz Tržiča in slovenski državljan z območja Kočevja, ki je na begu in ga še niso izsledili.

Na podlagi pridobljenih dokazov so omenjeni osumljeni, da so v času preiskave poleg zasežene droge na območju Goriške in v sosednji Italiji preprodali še bistveno več prepovedane droge. Na podlagi novih ugotovitev ter pregleda in ovrednotenja zaseženih predmetov v okviru hišnih preiskav in drugih ugotovitev se kriminalistična preiskava nadaljuje v smeri utemeljevanja novih kaznivih dejanj. Večina osumljenih je bila že predhodno obravnavana zaradi kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami.

Izsledke obsežne kriminalistične preiskave sta na novinarski konferenci predstavila vodja Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica Marino Pangos in vodja Oddelka za prepovedane droge v Sektorju za organizirano kriminaliteto Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave Mišo Radovančevič.