Nujna preiskava v Ljubljani in Novi Gorici: prostost odvzeli šestim osebam

Novogoriški in ljubljanski kriminalisti so po opravljenih hišnih preiskavah v Novi Gorici in Ljubljani prostost odvzeli šestim osebam.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Nova Gorica od jutranjih ur dalje po odredbi sodišča opravljajo hišne preiskave na več lokacijah na območju Policijske uprave Nova Gorica in na območju PU Ljubljana zaradi kaznivih dejanj s področja organizirane kriminalitete oziroma s področja prepovedanih drog.

Prostost odvzeta šestim osebam

V okviru nujnih preiskovalnih dejanj je bila zaenkrat šestim osebam odvzeta prostost in je bilo zoper njih odrejeno pridržanje, ki bo trajalo, dokler bodo za to podani zakonski razlogi.

Operativne aktivnosti v tem trenutku še potekajo, predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Na pomoč kriminalisti iz Ljubljane in Kopra

Novogoriški kriminalisti in policisti omenjene aktivnosti izvajajo ob pomoči kriminalistov in policistov PU Ljubljana in Koper ter v sodelovanju s kriminalisti mobilnih oddelkov sektorjev kriminalistične policije, kriminalisti Uprave kriminalistične policije ter policisti Specialne enote Policije.

Drugih podrobnosti v tej fazi predkazenskega postopka zaenkrat še ne morejo posredovati širši javnosti oziroma bodo več informacij lahko posredovali v prihodnjem tednu.