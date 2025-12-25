Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
25. 12. 2025,
22.35

jedrski program gradnja Kim Džong Un podmornica vojska Severna Koreja

Četrtek, 25. 12. 2025, 22.35

8700 ton strahu: Severna Koreja prvič razkrila jedrsko podmornico #video

Avtor:
Na. R.

Severna Koreja, podmornica, Kim Džong Un | Izgradnja jedrske podmornice je že dolgo Kimov cilj, o katerem je prvič razpravljal na kongresu vladajoče stranke leta 2021.  | Foto Reuters

Izgradnja jedrske podmornice je že dolgo Kimov cilj, o katerem je prvič razpravljal na kongresu vladajoče stranke leta 2021. 

Foto: Reuters

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je po poročanju državnih medijev pregledal 8700-tonsko jedrsko podmornico z vodenimi raketami, katere gradnja pospešeno napreduje, poroča agencija Reuters. Podmornico so opisali kot ključni element Pjongjangovega pomorskega odvračalnega sistema in del širših prizadevanj za okrepitev zmogljivosti strateških napadov.

Kim Džong Una, ki si je v ladjedelnici ogledal, kako napreduje podmornica na jedrski pogon, je ob visokih državnih uradnikih spremljala tudi njegova hči. 

Severna Koreja, podmornica, Kim Džong Un | Foto: Reuters Foto: Reuters

Takšna plovila imajo številne prednosti. Pod vodo lahko ostanejo dlje časa, tudi leta, če lahko prevažajo dovolj zalog za posadko. Na splošno so tudi hitrejše od podmornic na konvencionalni pogon in so v mnogih primerih tišje. Trenutno imajo tehnologijo le Združene države Amerike, Rusija, Kitajska, Francija, Združeno kraljestvo in Indija.

Severna Koreja, podmornica, Kim Džong Un | Foto: Reuters Foto: Reuters

Fotografije, objavljene v četrtek, kažejo, da so v gradnji podmornice, katere obstoj so prvič objavili marca letos, dosegli izjemen napredek. Državni mediji so poročali, da ima plovilo izpodriv 8700 ton, kar ga uvršča med jedrske jurišne podmornice razreda Virginia v ameriški floti.

