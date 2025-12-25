8700 ton strahu: Severna Koreja prvič razkrila jedrsko podmornico #video

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je po poročanju državnih medijev pregledal 8700-tonsko jedrsko podmornico z vodenimi raketami, katere gradnja pospešeno napreduje, poroča agencija Reuters. Podmornico so opisali kot ključni element Pjongjangovega pomorskega odvračalnega sistema in del širših prizadevanj za okrepitev zmogljivosti strateških napadov.

Kim Džong Una, ki si je v ladjedelnici ogledal, kako napreduje podmornica na jedrski pogon, je ob visokih državnih uradnikih spremljala tudi njegova hči.

Foto: Reuters

🇰🇵 🇷🇺 North Korean leader Kim Jong Un visited a nuclear submarine factory and received a message from Russia's Vladimir Putin hailing the countries' "invincible friendship", Pyongyang's state media said on Thursday ➡️ https://t.co/Ul2OrXoi7e pic.twitter.com/WgBLPuOpsA — AFP News Agency (@AFP) December 25, 2025

Takšna plovila imajo številne prednosti. Pod vodo lahko ostanejo dlje časa, tudi leta, če lahko prevažajo dovolj zalog za posadko. Na splošno so tudi hitrejše od podmornic na konvencionalni pogon in so v mnogih primerih tišje. Trenutno imajo tehnologijo le Združene države Amerike, Rusija, Kitajska, Francija, Združeno kraljestvo in Indija.

Foto: Reuters

Fotografije, objavljene v četrtek, kažejo, da so v gradnji podmornice, katere obstoj so prvič objavili marca letos, dosegli izjemen napredek. Državni mediji so poročali, da ima plovilo izpodriv 8700 ton, kar ga uvršča med jedrske jurišne podmornice razreda Virginia v ameriški floti.