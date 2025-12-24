Robert Golob in Tina Gaber: trenutki, ki povedo več kot besede

Po poročanju hrvaškega portala Index.hr sta na proslavi pred dnevom samostojnosti in enotnosti, ki je včeraj, 23. decembra, potekala v Ljubljani, največ pozornosti pritegnila Tina Gaber Golob in predsednik vlade Robert Golob. Kot so zapisali, sta kljub protokolarnemu dogodku pritegnila pozornost s sproščenim vedenjem, nasmehi in vidno bližino ter hitro postala glavna tema med povabljenci in fotografi. Med slovesnostjo sta se pogovarjala, si izmenjevala poglede in delovala izrazito dobre volje, pri čemer sta po oceni portala dajala vtis para, ki se tudi ob uradnih priložnostih počuti varno in povezano.

Posebno pozornost je po poročanju portala pritegnila tudi Tina Gaber Golob s svojo modno izbiro. Za slovesno priložnost je izbrala izrazito rdečo obleko oprijetega kroja z dolgimi rokavi in elegantnim izrezom, ki je poudaril njeno postavo, hkrati pa ohranil prefinjen ton, primeren državni slovesnosti. Obleko je dopolnila z diskretnim nakitom in spuščeno pričesko, celoten videz pa je deloval samozavestno, sofisticirano in glamurozno. Robert Golob in Tina Gaber Golob sta se poročila 6. septembra 2025 na intimni slovesnosti v Strunjanu. Foto: Nebojša Tejić/STA

Robert Golob je v slavnostnem govoru poudaril, da 35 let samostojne Slovenije pomeni zrelost ter odgovornost do prihodnjih generacij. Pozval je k povezovanju in gradnji skupnosti ter izpostavil, da Slovenci s svojim znanjem, ustvarjalnostjo in dosežki dokazujejo, da "nismo majhni – smo veličastni, nepremagljivi". Ob tem je opozoril tudi na skrbi glede duševnega zdravja mladih ter pomen miru, varnosti in družbe, ki namesto razdora izbira sodelovanje.

Golob z osebnim nagovorom občinstvu

Po uradnem, protokolarnem delu govora je predsednik vlade slovesnosti dodal izrazito osebno noto. Usedel se je na stopnice odra v veliki Gallusovi dvorani in nagovor nadaljeval sede, brez zapisanega besedila. Pred tem je zbrane povabil, naj z njim ostanejo še nekaj trenutkov, nato pa govor nadaljeval v manj formalnem tonu.

Golob je nagovor je sklenil s pozivom k povezanosti in hvaležnosti ter z mislijo, da naj trenutek skupnosti ne zaznamuje le slovesnosti, temveč tudi prihodnje leto in skupno pot države. Foto: Nebojša Tejić/STA

Posnetek tega dela nagovora, ki ga je delil tudi na svojih uradnih družbenih omrežjih, je hitro zaokrožil po spletu in pritegnil veliko pozornosti. Golob je s tem storil nekaj, česar doslej ni storil še noben predsednik vlade – nagovor je iz protokolarnega okvira prešel v neposreden, oseben stik z občinstvom.