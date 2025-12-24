Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Sreda,
24. 12. 2025,
22.17

Osveženo pred

14 minut

družina sporočilo škofje cerkev praznik božič

Sreda, 24. 12. 2025, 22.17

14 minut

Škofje v božični poslanici: Naj božič napolni srca s svojo močjo, tolažbo in mirom

Avtorji:
Na. R., STA

Polnočnica v Mariboru, 2018 | V poslanici so škofje zapisali, da se Jezus Kristus, katerega rojstvo obeležuje božič, ni rodil po človeški volji, ampak je dar Boga, ki je svet tako ljubil, "da je dal edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje", kar je sicer tudi oznanilo, ki ga Cerkev obnavlja vsako leto. | Foto STA

V poslanici so škofje zapisali, da se Jezus Kristus, katerega rojstvo obeležuje božič, ni rodil po človeški volji, ampak je dar Boga, ki je svet tako ljubil, "da je dal edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje", kar je sicer tudi oznanilo, ki ga Cerkev obnavlja vsako leto.

Slovenski škofje so v skupni božični poslanici vsem zaželeli, naj bodo božični prazniki čim bolj globoko doživeti, leto 2026, ki prihaja, pa čim bolj blagoslovljeno. "Naj novorojeni odrešenik napolni naša srca s svojo močjo, tolažbo in mirom, z darovi, ki niso od tega sveta in nam jih zemeljski svet ne more dati," so zaželeli.

Božič po navedbah katoliških škofov ljudi napolnjuje z veseljem, da se čutijo ljubljene in nagovorjene. "Ko bomo ob božičnih praznikih okrasili naše domove in postavili jaslice, prižgali luči na božičnem drevesu, naj bodo naša srca odprta in pripravljena sprejeti Gospoda, ki prihaja. Po srečanju z njim bodo naša srca napolnjena z mirom in novim upanjem, ne glede na sence in temine, ki nas obdajajo," so zapisali.

Božič je sicer po navedbah škofov najlepši takrat, "ko doživimo, da se nas na dnu naših src dotakne novorojeni in prežene od nas vsako razočaranost, osamelost in naveličanost, ker nam prinaša luč".

Vsem so zaželeli, da bi bil letošnji božič nova priložnost za osebno srečanje z Odrešenikom. "Potem bomo napolnjeni z novim upanjem in tako postali misijonarji upanja," so še dodali.

Božič nas vrača k bistvu

Ob božičnih praznikih pa sta svoje sporočilo predala tudi škof evangeličanske cerkve Aleksander Erniša in mufti Islamske skupnosti v Sloveniji Nevzet Porić.

Erniša je v božični poslanici na prvem programu TV Slovenija izpostavil, da živimo v času, ki ga zaznamujejo nemir, vojne, podnebna negotovost, družbena razklanost in osebne stiske, a nas božič vrača k bistvu. "Bog pride k človeku tam, kjer je krhek, ranljiv, iskalec," je dejal.

Po njegovih besedah nas božič kliče, da postanemo nosilci nove pesmi, pesmi miru sredi konflikta.

Predsedniku Slovenske škofovske konference Andreju Sajetu pa je Porić v voščilu zaželel blagoslovljen božič in srečno novo leto. Poudaril je, da sta islamska in katoliška vera kot skupnost večkrat stopili v prostor srečanja, ki presega meje formalnih vlog in jih vodi bliže drug drugemu.

"Božični čas nas spominja, da pravo srečanje nikoli ne nastane iz moči, temveč iz bližine, ki jo človek ponudi drugemu. V tem vidimo dragocen zgled tudi za prihodnost naših odnosov in za skupno odgovornost, ki jo nosimo v slovenskem družbenem prostoru," so zapisali besede Porića v voščilu, objavljenem na spletni strani Islamske skupnosti v Sloveniji.

družina sporočilo škofje cerkev praznik božič
