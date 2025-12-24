Sneženje zajelo tudi dele Hrvaške

Hrvaško je danes zajela izrazita sprememba vremena. V Gorskem kotarju in Liki ter ponekod na severozahodu države sneži, drugod pa dežuje. Ceste na tem območju so ponekod že zasnežene. Hrvaški avtoklub Hak je voznike danes zjutraj opozoril pred morebitno poledico, na severu Jadrana pa velja oranžno vremensko opozorilo zaradi orkanske burje.

"Ceste so v večjem delu države mokre ali vlažne in spolzke. Zaradi zimskih razmer je promet prepovedan za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki, pa tudi za vozila brez ustrezne zimske opreme na cestah v Liki, Gorskem kotarju ter delu Zadarske in Šibeniško-kninske županije. Ob obali piha orkanska burja," opozarja HAK.

Avtocesta A1, ki povezuje Zagreb z Dalmacijo, je na odseku med Svetim Rokom in Posedarjem zaradi močnega vetra odprta samo za osebna vozila.

Zaradi nizkih temperatur je možna poledica, zlasti na mostovih, nadvozih in viaduktih v notranjosti. Na Jadranski magistrali (DC8) in cestah v gorah opozarjajo na morebitne zemeljske plazove. Voznikom svetujemo, da hitrost in način vožnje prilagodijo razmeram na cesti, vzdržujejo varno razdaljo med vozili in se ne odpravijo na pot brez zimske opreme, so še sporočili iz HAK.

Ladje ostajajo privezane

Zaradi slabega vremena so prekinjene številne ladijske povezave. Nekateri trajekti v Dalmaciji ne plujejo, prekinjene so tudi katamaranske povezave proti Cresu, Lošinju, Rabu, Korčuli in Mljetu.

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je za danes in četrtek za Kvarner izdal oranžno vremensko opozorilo zaradi nevarnosti orkanske burje. Za Dalmacijo velja rumeno opozorilo.

V Dalmaciji bodo čez dan po napovedih vremenoslovcev sicer možni močnejši nalivi z nevihtami, v notranjosti pa bo dež prehajal v sneg, ki se bo obdržal predvsem v goratih predelih in na severozahodu države.

V četrtek bo pretežno oblačno, z občasnim sneženjem in dežjem.