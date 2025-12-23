Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

20-letnega napadalca na zagrebški osnovni šoli obsodili na 50 let zapora

Sojenje je bilo zaprto za javnost zaradi zaščite mladoletnih žrtev in njihovih družin, prav tako tudi razglasitev sodbe.

Sojenje je bilo zaprto za javnost zaradi zaščite mladoletnih žrtev in njihovih družin, prav tako tudi razglasitev sodbe.

Foto: Shutterstock

Mladeniča, ki je decembra lani v napadu z nožem na zagrebški osnovni šoli ubil sedemletnega otroka, tri otroke in učiteljico pa huje ranil, je sodišče v Zagrebu danes obsodilo na skupno 50 let zapora, poročajo hrvaški mediji. Sodba še ni pravnomočna.

Danes 20-letnemu napadalcu so sodili za umor otroka, štiri poskuse umora in še 50 drugih kaznivih dejanj.

Županijsko sodišče v Zagrebu mu je prisodilo 30 let zapora za umor otroka, 22 let za štiri poskuse umora in po dve leti za kršitev pravic še 50 otrok ter ga obsodilo na enotno zaporno kazen 50 let, poroča hrvaški Večernji list.

Sojenje je bilo zaprto za javnost zaradi zaščite mladoletnih žrtev in njihovih družin, prav tako tudi razglasitev sodbe.

Napadel otroke in učiteljico, nato pa skušal storiti samomor

Obsojeni, ki je bil v času napada star 19 let, je 20. decembra lani v osnovni šoli Prečko v Zagrebu z nožem napadel otroke in učiteljico. Nato je pobegnil v bližnji zdravstveni dom, kjer je skušal storiti samomor.

Sodili so mu zaradi kaznivega dejanja umora, štirih poskusov umora in 50 kaznivih dejanj kršitve otrokovih pravic. Tožilstvo mu je v obtožnici med drugim očitalo tudi, da je v šolo prišel z namenom, da ubije otroke in zaposlene, pri čemer se je zavedal, da gre za majhne otroke, ki se mu fizično ne morejo upreti.

Mladenič je imel psihične težave in je približno eno leto pred napadom že skušal storiti samomor. V preteklosti je bil učenec šole, na kateri je izvedel napad, prav tako pa je živel blizu nje.

Napad velja za najhujši primer nasilja na hrvaških šolah doslej. Po tragediji so na Hrvaškem uvedli strožje varnostne ukrepe na šolah.

