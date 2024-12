Brutalni napad z nožem. En otrok umrl, učiteljica huje poškodovana. #foto

V Osnovni šoli Prečko v Zagrebu se je zjutraj, zadnji dan pouka v tem letu, zgodil hud incident, piše Novi list.Na kraju dogodka so še vedno policisti in reševalci, učence so iz šole evakuirali.

Po neuradnih informacijah naj bi napad zagrešil nekdanji učenec šole. Tarča napada je bila učiteljica prvega razreda, pri tem pa je napadalec ranil še šest učencev ter sam napadalec, ki se je nato poškodoval sam. Hrvaške medije bo čez dan nagovoril minister za znanost in izobraževanje Radovan Fuchs.

Neuradno napadalec star petnajst let

Po poročanju novinarke HRT naj bi bil napadalec star 15 let, smrti otroka pa policija uradno še ni potrdila.

"Po šestih reševalnih vozilih je na kraj dogodka priletela še helikopterska enota, ki je odpeljala žrtve tega pokola. Prizori, ki so jim bili otroci priča, so bili grozljivi. Ni besed, s katerimi bi opisali, kaj se je tukaj zgodilo," je dogajanje opisala novinarka Hrvaške radiotelevizije.

"Napadalec naj bi z nožem vstopil v šolo in vstopil v prvi razred. Bil je prvi razred, ni pa znano, ali so žrtve iz tega razreda ali še iz drugih razredov," je še dodala.

Foto: Pixsell

Očividci so na družbenih omrežjih navajali, da so nekateri otroci bežali skozi okna šolskega poslopja, drugi so pisali, da naj bi bili med poškodovanimi učenci prvega razreda.

