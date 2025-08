Po novem incidentu, povezanem s slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem, se je oglasilo ministrstvo za kulturo, ki pravi, da gre za kršitev ene temeljnih človekovih pravic - pravice do uporabe lastnega jezika. Ministrstvo opozarja, da so se v zadnjem času podobni incidenti prevečkrat ponovili, da bi jih lahko razumeli kot naključja. "Diskriminaciji in poniževanju koroških Slovencev ter slovenskega jezika se mora narediti konec," so prepričani.

V nedeljo smo poročali o novem incidentu, povezanem s slovensko manjšin na avstrijskem Koroškem, ko je sodnik na sobotni nogometni tekmi v Celovcu od trenerja slovenskega kluba zahteval, da z igralci govori nemško, čeprav pravila nogometne zveze dopuščajo komunikacijo v kateremkoli jeziku.

Z ministrstva za kulturo so v sporočilu za javnost zapisali, da je dogajanje na tekmi med SAK iz Celovca in Atus Ferlach iz Borovelj še eno v nizu sistematičnega nespoštovanja pravic slovenske narodne skupnosti v Avstriji. "Tokrat se je zgodilo na športnem igrišču. Da sodnik na uradni tekmi od trenerja zahteva, naj preneha govoriti slovensko, je popolnoma nesprejemljivo," opozarja ministrstvo.

Podobni incidenti niso več naključje

"Gre za kršitev ene temeljnih človekovih pravic - pravice do uporabe lastnega jezika. Ko oblast tudi na nogometnem igrišču skozi sodniške odločitve manjšinskemu jeziku reče, da je 'nezaželen', to ni zgolj incident," poudarjajo na ministrstvu.

Na ministrstvu za kulturo opozarjajo, da so se v zadnjem času podobni incidenti prevečkrat ponovili, da bi jih lahko razumeli kot naključja. Diskriminaciji in poniževanju koroških Slovencev ter slovenskega jezika se mora narediti konec. Osnova sobivanja in dobrih odnosov med državama je spoštovanje drug drugega in pravic narodnih manjšin, so prepričani.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je poudarila, da ima "slovenščina na Koroškem domovinsko pravico - v javnem življenju, v šolstvu in tudi na športnih igriščih. Zahtevamo, da se takšni dogodki sankcionirajo in da Avstrija dejansko in na vseh ravneh zagotovi spoštovanje pravic slovenske narodne skupnosti."