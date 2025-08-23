Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

Sobota,
23. 8. 2025,
17.04

Osveženo pred

3 minute

Sobota, 23. 8. 2025, 17.04

3 minute

Bodo Avstrijci tujcem prepovedali vstop na bazene?

Bazen | Fotografija je simbolična. | Foto Guliverimage

Fotografija je simbolična.

Foto: Guliverimage

Avstrijski svobodnjaki (FPÖ) po zgledu nekega švicarskega mesta predlagajo prepoved vstopa tujcem na bazene. Svobodnjaki, ki jih vodi Herbert Kickl, trdijo, da njihov predlog podpira 59 odstotkov Avstrijcev.

V začetku julija letos je odmevala novica, da so v švicarskem mestu Porrentruy prepovedali tujcem kopanje v mestnem bazenu. Do 31. avgusta bo v bazen v Porrentruyu dovoljen vstop le domačinom in izbranim tujcem.

Je ukrep naperjen proti mladim moškim severnoafriškega porekla?

Ukrep temelji na resoluciji lokalnega sveta, ki navaja, da lahko bazen uporabljajo le švicarski državljani, osebe z dovoljenjem za prebivanje ali delovnim dovoljenjem in turisti. Govorilo se je, da je bil namen prepovedi odvrniti mlade moške iz Francije, ki je blizu meje in ima pogosto severnoafriško migrantsko ozadje, od bazena, piše avstrijski Der Standard.

Zdaj bi podobno rešitev radi v Avstriji dosegli tudi svobodnjaki, ki trdijo, da to rešitev podpira 59 odstotkov Avstrijcev. Stranka se sklicuje na anketo o varnosti bazenov, ki jo je v imenu Servus TV izvedel inštitut za javnomnenjsko raziskovanje OGM. Televizijska hiša je o rezultatih ankete poročala v svoji reviji Blickwechsel v začetku julija.

Kaj so odgovorili Avstrijci v anketi?

Vendar pa članek le posebej razkriva, da je prepoved vstopa tujcev na švicarskem bazenu sprejeta z velikim odobravanjem, saj 59 odstotkov Avstrijcev navaja, da ukrep razumejo. Der Standard trdi, da dejstvo, da 59 odstotkov razume ukrep, ne pomeni samodejno, da izrecno podpirajo prepoved vstopa tujcev v zunanje bazene ali jo celo zahtevajo.

Tudi podroben pregled podatkov ankete, ki so na voljo časopisu Der Standard, ne kaže, da večina podpira tak ukrep. OGM ni izrecno vprašal, ali anketiranci podpirajo prepoved vstopa tujcev v zunanje bazene – vprašali so le, kako ocenjujejo odločitev švicarske občine.

Največ podpornikov prepovedi je med volivci FPÖ

Glede na anketo je 27 odstotkov vprašanih izjavilo, da se jim ukrep zdi smiseln za zagotavljanje varnosti in miru. Nadaljnjih 32 odstotkov je izrazilo razumevanje, vendar je menilo, da obstajajo druge rešitve. 37 odstotkov pa je ukrep ocenilo kot neupravičen in preveč omejujoč.

Mimogrede, največ podpore prepovedi, 64 odstotkov, so izrazili volivci FPÖ, med katerimi jih je le pet odstotkov menilo, da je ukrep pretiran. Iz teh odgovorov torej ni mogoče sklepati, da je v Avstriji večina za bazen brez tujcev, še piše Der Standard.

