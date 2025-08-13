Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Sreda,
13. 8. 2025,
9.30

policija Švica bazen nesreča

Na bazenu skočil na moškega, ki je zaradi hudih poškodb umrl

Bazen | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Na bazenu v švicarskem mestu La Chaux-de-Fonds se je v torek popoldne zgodila tragična nesreča. Deček, ki je skočil s skakalnice v bazen, je padel na starejšega moškega in ga tako hudo poškodoval, da je ta umrl na kraju nesreče.

Center za klic v sili v švicarskem kantonu Neuchâtel je v torek okoli 14.30 prejel poziv, da je na mestnem bazenu Les Melezes v mestu La Chaux-de-Fonds hudo poškodovan 67-letni moški. Po prvih informacijah se je nesreča zgodila, ko je deček skočil s petmetrske skakalnice in padel na moškega. Ta je utrpel hude telesne poškodbe in kljub hitremu zdravniškemu posredovanju na kraju dogodka umrl. Državno tožilstvo je začelo preiskavo, da bi ugotovilo natančne okoliščine dogodka, poroča Polizei News.

Policija je zaslišala priče dogodka, ki so jim ponudili tudi psihološko pomoč.

Policija dečka, vpletenega v nesrečo, še ni identificirala. Neuchâtelska policija je sporočila, da iščejo dečka, starega okoli deset let, s kostanjevimi lasmi in oblečenega v temnomodre kopalke.

