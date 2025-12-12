Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
12. 12. 2025,
14.33

Osveženo pred

1 ura, 30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
varovanje vojska policija meja Avstrija

Petek, 12. 12. 2025, 14.33

1 ura, 30 minut

Avstrija načrtuje spremembe pri varovanju meja

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Avstrija meja | V prihodnje bi lahko vojska pomagala v nekoliko manjšem obsegu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. | Foto Reuters

V prihodnje bi lahko vojska pomagala v nekoliko manjšem obsegu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Foto: Reuters

Avstrija, ki trenutno izvaja nadzor na mejah s Slovenijo, Madžarsko, Češko in Slovaško, načrtuje spremembe na področju varovanja meja. Namesto statičnih kontrol bo v prihodnje pozornost usmerila v varovanje obmejnega območja, je danes povedal notranji minister Gerhard Karner. Napovedal je, da bodo nadzor meja s četverico sosed podaljšali do junija.

Razlog za spremembe je upadanje števila prijetih oseb, je na novinarski konferenci dejal Karner. Prepričan je, da bo varovanje meja postalo učinkovitejše in bolj fleksibilno. Obrambna ministrica Klaudia Tanner je medtem dejala, da bo varovanje meja prilagojeno danim razmeram. Prav tako je zagotovila, da bo vojska še naprej pomagala varovati meje.

Vojska bo še naprej pomagala varovati meje

V prihodnje bi vojska lahko pomagala v nekoliko manjšem obsegu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. "Če se bo število prijetih oseb zmanjšalo, se bo zmanjšalo tudi število vojakov," je dodala Tanner.

Generalni sekretar stranke Neos Douglas Hoyos je prepričan, da bodo spremembe omogočile učinkovitejši boj proti tihotapcem in skrajšale čakalne dobe na mejah. Predstavnik Svobodnjakov (FPÖ) Gernot Darmann pa je opozoril, da gre pri tem za nadaljevanje neuspešnega dela notranjega ministrstva na področju obvladovanja migracijskega pritiska.

hidžab, naglavna ruta
Novice Naši severni sosedje podprli prepoved nošenja naglavnih rut v šolah
Mici, medvedka, zavetišče, selitev, Avstrija
Novice To so v Avstriji njeni najljubši priboljški
Dunaj
Novice Avstrijsko sodišče zavrnilo izročitev ukrajinskega oligarha v ZDA

varovanje vojska policija meja Avstrija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.