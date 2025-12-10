Avstrijsko sodišče zavrnilo izročitev ukrajinskega oligarha v ZDA

Pristojno višje sodišče na Dunaju je v torek zavrnilo izročitev ukrajinskega oligarha Dmitra Firtaša Združenim državam Amerike, je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo sodišče. Milijonar Firtaš se proti izročitvi Američanom v Avstriji bori že več kot desetletje.

Sodišče je razložilo, da je kot nedopustno zavrglo zadnjo pritožbo tožilstva zoper sodbo nižjestopenjskega sodišča iz leta 2024, ki je odločilo, da Firtaša ni dovoljeno izročiti ZDA. Odločitev je pravno zavezujoča in kot takšna dokončna, je dodalo.

Firtaša, ki je nekdanji zaveznik odstavljenega proruskega ukrajinskega predsednika Viktorja Janukoviča, ZDA obtožujejo podkupovanja uslužbencev v Indiji, da bi si leta 2006 zagotovil licence za rudarjenje titana. Pri tem naj bi vpleteni uporabljali ameriške finančne institucije, potovali iz in v ZDA ter uporabljali ameriška komunikacijska sredstva, je poročala AFP.

Firtaš zanika, da bi karkoli storil narobe

Šestdesetletni milijonar Firtaš je sicer zanikal, da bi karkoli storil narobe. ZDA je ob tem očital, da so obtožbe zoper njega politično motivirane zaradi njegovih vezi z Moskvo.

Zaradi mednarodnega naloga za prijetje, ki so ga izdale ZDA, Firtaš od leta 2014 ne more zapustiti Avstrije. Po večletni sodni sagi je dunajsko sodišče leta 2024 presodilo, da njegova izročitev ni dopustna.

Bogastvo med drugim ustvaril prek povezav z ruskim energetskim velikanom Gazprom

Firtaš si je bogastvo med drugim ustvaril prek povezav z ruskim energetskim velikanom Gazpromom. Njegov poslovni imperij se ukvarja z energetiko, kemikalijami, mediji, bančništvom in nepremičninami v Ukrajini, Nemčiji, Italiji, Avstriji in drugih državah, navaja AFP.

Zoper Firtaša so ukrepale tudi druge države. Španija je zanj novembra 2016 izdala zaporni nalog zaradi domnevno tesnih vezi z organiziranim kriminalom in pranja denarja v nepremičninskih poslih v Španiji. Madrid je prav tako zahteval izročitev ukrajinskega oligarha, a je avstrijsko sodišče pred leti zavrnilo tudi to zahtevo.

Velika Britanija je po poročanju agencije Reuters lani sporočila, da je Firtašu prepovedala vstop v državo, zamrznila njegovo premoženje in uvedla sankcije zoper njegovo ženo Lado. Leta 2021 je tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski uvedel sankcije zoper Firtaša, ker je ruskim vojaškim podjetjem prodajal izdelke iz titana, poroča AFP.