Hitrost je njegov element, karting pa prostor, kjer se počuti najbolj doma. Zanj vožnja ni adrenalinska zabava, temveč precizna znanost, v kateri šteje vsak milimeter, vsaka nastavitev in vsak občutek za stezo. Tak je Nejc Košenina, 17-letni dirkač iz Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo v Celju, ki je svojo karting pot začel že pri devetih letih. "Tam sem začutil, da je to nekaj, kar želim početi celo življenje," pravi mladenič, ki danes s svojim talentom prepričuje tako doma kot v tujini. Z izjemno delavnostjo, koncentracijo in mednarodnimi rezultati je prepričal strokovno komisijo in postal eden izmed finalistov projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav.

Karting ga je osvojil že pri prvih krogih, ko ga je oče prvič posadil v gokart. Hitrost mu je bila takoj blizu, še bolj pa občutek svobode, nadzora in natančnosti. "Zelo hitro mi je postalo jasno, da sem našel nekaj, kar mi je resnično všeč – občutek svobode, hitrosti in adrenalina," pove.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Od takrat je karting postal njegov vsakdan: treningi, nastavitve, taktika, analiza vožnje in disciplina. Iz leta v leto je napredoval, nabiral izkušnje in se učil, kako pomembna sta potrpežljivost in doslednost. Tekmoval je na dirkah v Sloveniji, Avstriji, Franciji, na Hrvaškem in Slovaškem, kjer je navduševal z izjemno stabilnostjo rezultatov.

V letih 2022 in 2023 je dosegel preboj na mednarodni ravni. Dvakrat je postal svetovni prvak v kategoriji junior prvenstva SODI SWS, tekmoval na evropskih prizoriščih in se redno uvrščal med najboljše. Lani je v Belgiji v kategoriji senior osvojil 20. mesto, letos pa je na dveh dirkah Rotax državnega prvenstva dvakrat stopil na stopničke ter sezono sklenil s tretjim mestom in uvrstitvijo tudi na državno prvenstvo. "Vsaka nova steza pomeni novo znanje in izkušnjo," je prepričan.

Prehod na višjo, polprofesionalno raven je bil njegov naravni naslednji korak. V močnejši konkurenci izkušenih dirkačev se je odlično znašel, kar potrjujejo tudi ocene trenerjev in strokovnjakov. Njegov trener Jaka Mesarec ga opisuje kot izjemnega talenta v motošportu. "Njegova tehnična natančnost, občutek za hitrost in zbranost ga že zdaj postavljajo med najboljše tekmovalce svoje generacije."

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Tudi oče, Miha Košenina, ki je hkrati njegov mehanik in mentor, poudarja njegov značaj: "Je izjemno predan, poslušen in osredotočen. Njegov pristop k treningu je zrel, njegova želja po napredku pa iskrena."

Nejc Košenina izstopa tudi z razumevanjem tehnične plati kartinga. Podrobno analizira linije, nastavitve, gume, motor in odzive gokarta. "Karting ni samo vožnja – gre za ogromno tehničnega znanja," pravi. Prav ta analitičnost ga loči od povprečja in omogoča hitrejši napredek.

Njegovi cilji segajo visoko. Želi si vstopiti v GT-kategorije: "Želim si, da bi s trdim delom prišel na višji rang tekmovanj, kjer se lahko pomerim z najboljšimi."

Da bi to lahko dosegel, potrebuje podporo, ki mu omogoča več nastopov, več treningov in predvsem konkurenčno opremo. Karting je namreč izjemno drag šport: gorivo, gume, kombinezon, čelada, delavnice, nadgradnje, transport in predvsem redno servisiranje motorja.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Sredstva projekta Mladi upi 2025 bi mu predstavljala pomemben korak naprej na njegovi športni poti. Z njihovo pomočjo bi lahko pogosteje nastopal na državnih in mednarodnih dirkah, si zagotovil več kakovostnih treningov v tujini ter posodobil nujno dirkaško opremo – od kombinezona in čelade do rokavic in dodatne zaščitne opreme. Omogočila bi mu tudi boljšo tehnično pripravo gokarta in prisotnost mehanika na najzahtevnejših dirkah, kar je za konkurenčnost na višji ravni tekmovanj ključnega pomena.

Njegov cilj je jasen: prebiti se na višjo raven tekmovanj, kar je trenutno zaradi visokih stroškov nedosegljivo. "Z vztrajnostjo, disciplino in strastjo je mogoče doseči vse," pravi samozavestno.

Nejc Košenina je dokaz, da vrhunski rezultati v kartingu niso plod sreče, temveč trdega dela, neštetih treningov in izjemnega značaja. Svoj napredek gradi premišljeno, zrelo in z jasnim ciljem – nekoč postati voznik, ki bo dostojno zastopal Slovenijo na najvišji ravni motošporta.

Zavod Vse bo v redu, ki deluje pod okriljem Zavarovalnice Triglav, že 13. leto zapored s projektom Mladi upi podpira nadarjene mlade posameznike in posameznice na njihovi poti do vrhunskih dosežkov. S pomočjo razpisov, ki potekajo vse od leta 2013, je bilo doslej finančno podprtih že 155 mladih talentov s področij športa, umetnosti, znanosti in parašporta. Podpora jim je omogočila, da je bila njihova pot do visoko zastavljenih ciljev nekoliko lažja in bolj usmerjena. Projekt ni namenjen le razvoju potencialov, temveč tudi spodbudi širše javnosti, da prepozna pomen vlaganja v mlade.