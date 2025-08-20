Skupina Triglav v polletju s petino višjim čistim dobičkom

Skupina Triglav je v prvem polletju letos obseg poslovanja, ki zajema vse obračunane premije in druge prihodke, medletno okrepila za 18 odstotkov na 1,07 milijarde evrov. Čisti dobiček je bil z 91,4 milijona evrov višji za 21 odstotkov. Ob polletnih rezultatih so izboljšali napoved poslovanja v celotnem letu.

K rasti obsega poslovanj so prispevali vsi poslovni segmenti, med njimi najbolj segment premoženje, so v današnji objavi zapisali v Zavarovalnici Triglav.

Obračunana bruto zavarovalna premija je znašala 1,02 milijarde evrov, kar je 18 odstotkov več kot v lanskih prvih šestih mesecih. Na slovenskem trgu se je premija povečala za pet odstotkov na 527,4 milijona evrov, na drugih trgih regije Adria za osem odstotkov na 193,4 milijona evrov in v širšem mednarodnem okolju za 61 odstotkov na 301,8 milijona evrov.

Slednje je posledica povečanega obsega aktivnega pozavarovanja in zavarovalnih poslov predvsem s poljskega in italijanskega trga, so pojasnili.

Dobiček pred obdavčitvijo se je povečal za 22 odstotkov na 109,6 milijona evrov.

Skupina je dobičkonosno poslovala v vseh segmentih, razen v segmentu zdravje. Dobiček pred davki je v zavarovalnem delu poslovanja znašal 85,8 milijona evrov, kar je 38 odstotkov več, v naložbenem delu 20,5 milijona evrov, kar je 1,4 odstotka manj, in v nezavarovalni dejavnosti 3,3 milijona evrov oz. polovico manj kot v enakem obdobju lani.

Zvišali napoved poslovnega izida

"Tudi drugo četrtletje je bilo uspešno in na polletnem nivoju smo ustvarili 110 milijonov evrov poslovnega izida pred obdavčitvijo. Z doseženim smo zadovoljni in glede na trenutno znane in predvidene okoliščine poslovanja do konca leta zvišujemo napoved celoletnega poslovnega izida pred obdavčitvijo v 2025," je ob rezultatih dejal predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.

K dobremu polletnemu poslovnem izidu skupine Triglav je največ prispeval rezultat segmenta premoženje, kjer so ob ugodnem škodnem dogajanju povečali obseg zavarovalnega portfelja in dosegli visoko dobičkonosnost, ob tem pa ustvarili soliden izid iz naložbenega dela, je pojasnil član uprave Uroš Ivanc.

Skupina je doslej za celotno leto napovedovala med 13 in 150 milijonov evrov dobička pred obdavčitvijo, nova napoved znaša med 140 in 160 milijonov evrov.

Matična družba skupine Zavarovalnica Triglav je imela 723,4 milijona evrov celotnega obsega poslovanja, kar je 21 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Pri tem je obračunana bruto zavarovalna premija znašala 716,4 milijona evrov oz. 22 odstotkov več. Dobiček pred obdavčitvijo se je medletno zvišal za 20 odstotkov na 79,8 milijona evrov, čisti dobiček pa za 17 odstotkov na 66,7 milijona evrov.