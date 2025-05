Kaj nas vrhunski športniki lahko naučijo o finančni pismenosti #video

Slovenke in Slovenci pridno varčujemo, a slabo investiramo – to je le ena od posledic razmeroma nizke ravni finančne pismenosti, ugotavljajo pri Zavarovalnici Triglav. Kako to preseči – odgovor na to in podobna vprašanja so iskali tudi na konferenci, na katero so povabili tudi nekatere (bivše) vrhunske slovenske športnike.

Finančna pismenost je, kot kažejo svetovne raziskave, še vedno trd oreh za ljudi po vsem svetu in Slovenija pri tem ni nobena izjema.

Še več, članica uprave Zavarovalnice Triglav Marica Makoter je prepričana, da ima Slovenija veliko tovrstnih izzivov in zato skupaj s športniki, športnimi zvezami in drugimi svojimi sodelujočimi partnerji že drugo leto s posebnim dogodkom skuša osvetliti to pomembno življenjsko področje, ki je brez dvoma eno izmed najpomembnejših za zagotavljanje varne in udobne prihodnosti. Poleg tega dogodka organizirajo tudi delavnice regijskega opismenjevanja – v Novi Gorici so jo že izpeljali, letos pa bosta sledila še Kranj in Ljubljana.

Članica uprave Zavarovalnice Triglav Marica Makoter o dogodkih za spodbujanje finančne pismenosti, ki jih organizirajo že drugo leto v okviru trajnostne pobude Zavarujmo prihodnost: "Svetovne raziskave kažejo, da je finančno opismenjevanje v zelo slabem stanju, zlasti imamo te velike izzive v Sloveniji."

Petra Majdič: vrhunski športnik ne moreš biti celo življenje

Med 150 sodelujočimi športnicami in športniki, trenerji ter predstavniki zvez, klubov in preostalih partnerjev so nekateri izmed njih spregovorili tudi o svojih izkušnjah in rešitvah, ki delujejo.

Pri vrhunskih športnikih so razmere še zahtevnejše, saj so to večinoma mladi in neredko tudi igrivi ljudje, katerih kariera vrhunskega športnika je ob sicer praviloma razmeroma visokih dohodkih veliko krajša, kot je običajna delovna doba, zato so tako tveganja kot pomen pravilnih in pravočasnih odločitev in strategij še veliko večji.

Olimpijka in nekdanja vrhunska tekačica na smučeh, danes pa uspešna poslovnica Petra Majdič opozarja, da kariera vrhunskega športnika traja zelo kratek časa, "poslovna ženska sem pa lahko tudi pri šestdesetih".

Andreja Leški: zlata olimpijka je razpršila svoje naložbe

Pomena odgovornega finančnega ravnanja, za katerega je pogoj finančna pismenost, se odlično zaveda judoistka in dobitnica zlate medalje z olimpijskih iger v Parizu 2024 Andreja Leški. Ravno tako je izpostavila izjemen pomen, ki ga ima na rastoči poti oblikovanja kariere vrhunske športnice podpora družine, in je na dogodku to še natančno orisala z vidika odnosa s svojo mamo.

Na svojem primeru je o odnosu z družino, predvsem z mamo, spregovorila tudi paraolimpijka, odbojkarska državna reprezentantka Lena Gaberšček.

Zlata olimpijska judoistka Andreja Leški že od nekdaj odgovorno ravna s svojimi financami, nadzira svoje stroške, naložbe pa ima razpršene v različnih oblikah.

Anej Doplihar: ko usoda spremeni načrte

Včasih pa življenje ubere drugačno pot in je vse še tako uspešne načrte v hipu treba spremeniti. To je na svoji koži preizkusil motokrosist Anej Doplihar, ki ga je huda nesreča na motokros dirki pred osmimi leti potisnila v invalidski voziček.

Toda ni dovolil, da bi ga kruta usoda omejila, temveč se je našel v parakolesarstvu in lani na svetovnem prvenstvu pristal na prvi stopnički pod medaljami.

Nekoč motokrosist, danes pa parakolesar Anej Doplihar je na primeru svoje hude poškodbe pojasnil, kako mu je ustrezno zavarovanje pomagalo, da je lahko hitro in v celoti kril vse stroške za prilagoditve, ki so bile nujne pri njegovem okrevanju.

Beno Lapajne: s sprotnim varčevanjem lažje do stanovanja

Nekdanji vratar slovenske rokometne reprezentance Beno Lapajne je po koncu svoje športne kariere svoje nove poklicne izzive našel v poslovnem svetu. Danes je direktor področja prodaje v družbi Triglav Skladi.

V družbi Triglav so na dogodku med drugim govorili o pomenu sponzoriranja športnikov v trajnostni strategiji svojega poslovanja in vlogi finančne pismenosti pri uresničevanju teh ciljev.

Beno Lapajne se spomni, da je eno četrtino svoje prve pogodbe dal v življenjsko zavarovanje z doživetjem, in poudarja, da mu je sprotno varčevanje ene četrtine svojih prihodkov zelo pomagalo pri kritju kupnine za nakup stanovanja.