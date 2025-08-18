Izkušnja Tour de France za vsakogar – Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025

Prvi konec tedna v septembru bo v prestolnici Gorenjske, v Kranju, potekala kolesarska dirka brez primere. V skladu z najvišjimi strokovnimi standardi in tehničnimi pogoji pod okriljem svetovno znane blagovne znamke Tour de France boste lahko izkusili, kako je odpeljati svojo etapo slave. Kako je, ko tekmuješ ne le s sotekmovalci, temveč tudi sam s sabo. Kako je, ko glasno navijanje gledalcev podari novo moč, ko že misliš, da je nimaš več.

Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia by Tour de France ni zgolj kolesarska dirka, je doživetje. Je srčna zgodba o ljudeh, ki pedala poganjajo s strastjo. Vstopnica v svet, kjer šteje vsak zavoj, vsak klanec, vsaka kaplja znoja. Kjer šport ni le tekmovanje, ampak skupnost, povezana z vizijo. In kjer je vsak udeleženec – od rekreativca do podjetnika – del večje slike: zgodbe vztrajnosti, sodelovanja in sanj, ki peljejo dlje od ciljne črte. Včasih ni pomembno, kako hitro vozite. Pomembno je, zakaj vozite.

Kranj, 6. in 7. september 2025 – rezervirajte datum in odkrijte, kaj pomeni voziti kot na Touru.

Več informacij in prijava.

Foto: Merkur Zavarovalnica

Kaj je L’Étape? Tour de France za vse.

Tour de France je že desetletja simbol poguma, odločnosti in neuklonljive volje. Z L’Étape Series pa ta duh prihaja tudi v Slovenijo – v pristni, srčni in dostopni obliki.

V Kranju bo 6. in 7. septembra 2025 potekala prireditev, na kateri boste vozili po enakih profesionalnih standardih – od popolnoma varovanih cest do tehnične podpore, vse skupaj pa bo pospremila energija množice navijačev, ki ustvarijo vzdušje kot na legendarnem Touru.

Foto: Merkur Zavarovalnica

Se v vas skriva srce kolesarja? Tri trase za vse stopnje pripravljenosti.

Odkrijte, kako močna je vaša kolesarska strast. Ste res samo rekreativec? Ali se v vas skriva tekmovalni duh, ki čaka na svoj trenutek? Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 ponuja več kot le merjenje moči – ponuja preobrazbo telesa in duha. Ponudbo dopolnjuje čudovit program za vso družino, ki bo kolesarski praznik spremenil v navdihujoč konec tedna za vse generacije.

Naj gre za resen osebni izziv ali za željo po nepozabnem aktivnem koncu tedna z družino – L’Étape Slovenia vas pričakuje.

Foto: Merkur Zavarovalnica

Merkur zavarovalnica: več kot sponzor, partner pri spremembah

Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia ni le dirka, ampak gibanje, ki spreminja družbo. Zato jo kot strateški partner podpira Merkur zavarovalnica – podjetje, ki verjame, da zdravje, gibanje in medsebojna podpora niso privilegij, temveč temeljna vrednota.

"Kolesarstvo nas uči vztrajnosti, strateškega razmišljanja in skupinskega duha – to so vrednote, ki jih spodbujamo tudi v Merkur zavarovalnici. Podpora L’Etapu je naravna nadgradnja naše zaveze k spodbujanju zdravja in dobrega počutja, tako znotraj podjetja kot v širši družbi," pravi Miha Pahulja, član uprave. "Naša podpora kolesarstvu ni le sponzorska gesta, temveč odraz razumevanja, da zdrava in aktivna družba pomeni bolj kakovostno življenje za vse. Takšno zavedanje želimo prenašati tudi v naše storitve in partnerske projekte."

Merkur zavarovalnica s tem partnerstvom vlaga v ljudi, v skupnosti in v prihodnost. Ko podpiramo gibanje, ne podpiramo le dogodka – ustvarjamo pogoje za srečnejše, močnejše, bolj povezano življenje.

Fundacija Mateja Mohoriča: vsak otrok si zasluži voziti

Poseben pomen ima tudi dobrodelna nota Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia. Partnerstvo s Fundacijo Mateja Mohoriča pomaga tistim, ki se sicer ne bi mogli priključiti temu svetu. Matej Mohorič je eden najuspešnejših slovenskih kolesarjev ter svetovni prvak v cestni vožnji v kategoriji do 23 let in med mladinci. Znana sta njegova izjemna tehnika spustov in napadalni slog vožnje, zaradi česar je večkrat zmagal na velikih dirkah. Kot ustanovitelj Fundacije Mateja Mohoriča se zavzema za to, da bi kolesarstvo približal otrokom iz vseh okolij in jim omogočil priložnost, ki jo je nekoč dobil tudi sam.

To niso le donacije, to so ključi do sanj. To so nova kolesa, čelade, dostop do treningov in – najpomembneje – občutek, da nekdo verjame vate. To je strateška usmeritev sredstev v prihodnost: omogočiti otrokom športno opremo, treninge, mentorstvo, predvsem pa priložnost.

Priložnost, da razvijejo talent, da se učijo vrednot, kot so odgovornost, vztrajnost, sodelovanje. Gre za otroke iz manj spodbudnih okolij, ki prek podpore fundacije dobijo priložnost za razvoj, za izkušnjo pripadnosti in osebne rasti. Gre za otroke, ki bodo morda danes prvič sedli na pravo kolo, jutri pa jih bomo gledali na odru velikih tekem.

Foto: Merkur Zavarovalnica

Okrepite sodelovanje v podjetju – skupaj na kolo, skupaj do boljših odnosov

Merkur zavarovalnica L’Étape poslovna etapa, ki poteka v soboto, je več kot le športni dogodek – je odlično orodje za gradnjo ekipnega duha. Vožnja v dvojicah ali sproščena skupinska vožnja sta priložnost, da sodelavci iz različnih oddelkov postanejo ekipa s skupnim ciljem.

Ni stresa, ni tekmovalnosti v negativnem smislu – le sinergija, ritem in podporna energija, ki gradi zaupanje in povezanost. In ko se na cilju skupaj nasmejite in udarite z dlanjo, veste, da ste dosegli nekaj resnično posebnega – skupaj.

Prijavite se še danes! Datum dogodka: Sobota, 6. september 2025 – poslovna etapa in družinski program

Nedelja, 7. september 2025 – rekreativne trase (80 km in 130 km) Lokacija: Kranj in širše območje Gorenjske

Prijava in več informacij: https://slovenia.letapeseries.com/

Trase in program: https://slovenia.letapeseries.com/stages

Partnerstvo Merkur zavarovalnice: https://www.merkur-zav.si/l-etape-slovenia-by-tour-de-france

Foto: Merkur Zavarovalnica

Morda ste nekje na pol poti med rekreativcem in sanjačem. Morda niste nikoli pomislili, da bi sodelovali na nečem tako velikem. Morda dvomite, ali zmorete. A resnica je preprosta: vsaka velika pot se začne s prvim zavojem.

Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 vam daje priložnost, da naredite nekaj zares močnega – zase in za skupnost. Da pokažete, kako visoko lahko sežete, če poganjate s srcem.

Pridružite se tisočem, ki bodo septembra vozili z nasmehom, zanosom in pogumom. Postanite del zgodbe. Prijavite se danes.