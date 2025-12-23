Jesenski slovenski prvak NK Celje ostaja brez enega najboljših igralcev. 26-letni krilni reprezentant Danijel Šturm, ki je v zadnjem obdobju postal tudi standardni reprezentant Slovenije, se za rekordno odškodnino seli na Češko. Kupila ga je Sigma iz Olomouca, eden redkih klubov, ki je v tej sezoni premagal Rierovo četo. Češki klub je Celjanom odštel več kot 1,8 milijona evrov.

V knežjem mestu bo zimski prestopni rok zelo pester. Kot prvi je tabor slovenskih jesenskih prvakov zapustil Danijel Šturm. 26-letni krilni napadalec je junija prišel v Celje kot prosti nogometaš, nato pa se v jesenskem delu zelo izkazal. Nekdanji napadalec Domžal in Maribora je tako izstopal, da je pod taktirko Matjaža Keka postal redni slovenski reprezentant. V dresu Celja je jeseni odigral 34 tekem. Prispeval je šest zadetkov in sedem asistenc. Celjanom je pomagal do preboja v izločilni del konferenčne lige.

Albert Riera v nadaljevanju sezone ne bo več mogel računati na Danijela Šturma. Foto: Jure Banfi

Celjani zaslužili več kot 1,8 milijona evrov

Danijel Šturm je bil v zadnjih mesecih standardni slovenski reprezentant. Foto: Aleš Fevžer Celjani so v ligaškem delu tretjega najmočnejšega evropskega tekmovanja izgubili le dvakrat. Prvi poraz so doživeli na Češkem proti Sigmi, kjer bo kariero nadaljeval prav Šturm. Nogometni ponos Tolmina je izbral ponudbo češkega prvoligaša iz Olomouca, za katerega sta v preteklosti nastopala tudi nekdanji slovenski reprezentant Andrej Pečnik in pa Dejan Jurkič.

Celjani sporočajo, da so s Sigmo sklenili rekorden posel. ''To je rekordna odškodnina v zgodovini kluba,'' sporoča najboljši slovenski klub, ki bo tako v zimskem prestopnem roku primoran iskati okrepitve tudi na igralnem mestu Šturma. Ker je to rekordni posel Celja, presega tudi za zdaj rekorden zaslužek ob prestopu Nigerijca Charlesa Ikwuemesija, ki se je leta 2023 preselil k Salernitani na Apeninski polotok za 1,8 milijona evrov.

Bo odšel tudi Kovačević?

Do konca leta bi lahko Celjani ostali tudi brez najboljšega strelca Franka Kovačevića, ki želi s hrvaško reprezentanco nastopiti na SP 2026 in zato po poročanju hrvaškega športnega dnevnika Sportske novosti razmišlja o tem, da bi se preselil v katero izmed močnejših lig v Evropi.

Šturm je Celju prislužil rekordno odškodnino. Foto: Aleš Fevžer