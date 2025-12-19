Riera razkril najbolj drzni cilj! Kaj bo prinesel Božiček?

Po zadnjem nogometnem dejanju na slovenskih tleh v koledarskem letu 2025, ki je na tribune celjskega stadiona na dvoboju med Celjem in Shelbournom (0:0) zvabilo več kot pet tisoč podpornikov grofov, je Albert Riera potegnil črto nad opravljenim delom. Gostobesedni Španec je izpostavil napredek, ki ga je ekipa pokazala v primerjavi z lanskim letom, trend napredka pa želi skleniti z uresničitvijo največjega cilja, kar ga pozna slovenski klubski nogomet. Želi iti po stopinjah Maribora in Celjane popeljati v ligo prvakov. Za kaj takšnega pa mu bo moralo iti na roko kar nekaj stvari. Njegovi varovanci bodo morali zadržati dobro formo in ohraniti vodilni položaj v 1. SNL, obenem pa mu bo moralo prisluhniti vodstvo in mu že v zimskem prestopnem roku omogočiti prihod želenih okrepitev, s pomočjo katerih bi nato poleti naskakoval najbolj drzni cilj vseh ciljev v Evropi.

Ne le številke, ampak tudi obisk in vzdušje v knežjem mestu. Vse skupaj se je v koledarskem letu 2025, ki je nenazadnje prineslo tudi zgodovinski obisk na spomladanskem evropskem spektaklu s Fiorentino, obrnilo na bolje. Celjani so pridobili toliko dragocenih izkušenj, da so znali vzporedno z Evropo igrati bolj prepričljivo in uspešno tudi v domačem prvenstvu.

Na zadnji tekmi v letu 2025 se je na stadionu Z'dežele zbralo 5.240 gledalcev. Foto: Filip Barbalić

Na počitek tako odhajajo z dvojnim zadovoljstvom, ki ga je deloma skazilo le dejstvo, da zaradi izpada v osmini finala pokala proti Olimpiji ne bodo mogli napadati dvojne krone. Sicer pa so si v 1. SNL zagotovili ogromno prednost pred tekmeci, v Evropi pa si še drugič zapored priigrali nastop v izločilnem delu konferenčne lige, kar jih vendarle navdaja tako z zadovoljstvom kot tudi s ponosom.

AEK omogočil Celjanom "lažji" spanec

Po sklepnem dejanju ligaškega dela konferenčne lige, ko so ostali brez tako želene zmage nad Shelbournom (0:0), jim je mirnejši spanec v bistvu omogočil AEK Atene. Ta je v maratonskem obračunu, kjer je zmagovalca odločil zadetek v 105. minuti, po izjemnem preobratu ugnal romunsko Universitateo (3:2). Če je ne bi, bi Celjane teplo spoznanje, da bi si lahko z zmago nad Irci zagotovili uvrstitev med najboljših osem.

Grški velikan AEK Atene, ki je to jesen izgubil v Celju (1:3), je po redko videnem preobratu s 3:2 ugnal Universitateo. Zmagoviti zadetek je v 105. minuti z bele točke dosegel Srb Luka Jović. Če bi ostalo pri 2:2, bi si lahko Celjani očitali, da bi jih zmaga nad Shelbournom vendarle popeljala med najboljših osem. Foto: Reuters

Po zmagi AEK pa je postalo jasno, da Rierovih izbrancev na osmo mesto ne bi popeljala tudi zmaga nad Shelbournom, ampak le na deveto mesto. To olajšanje je po tekmi čutil tudi mladi nadomestni kapetan Celja Florjan Jevšenak: "Malo lažje je, ker vseeno niti zmaga ne bi bila dovolj za uvrstitev v osmino finala,'' je priznal 20-letni zvezni igralec, ki je pred kratkim podaljšal zvestobo Celju do leta 2028.

Celjani želijo v ligo prvakov

S sestavo kadrovske križanke se bo zdaj podrobno ubadal njegov trener Albert Riera. Španec je zelo zadovoljen, da Celjani pod njegovim vodstvom iz sezone v sezono napredujejo. Zaradi utrujenosti in poškodb določenih še kako pomembnih igralcev, Riera je že zgodaj ostal brez motorja zvezne vrste Marka Zabukovnika, v občutljivem zaključku jesenskega dela pa ni mogel računati na raznovrstnega kapetana Žana Karničnika, Celjani niso mogli še pokazati vsega, kar bi bili sicer zmožni. "Začetek prvenstva in konferenčne lige je bil res top, seveda pa kasneje pridejo obdobja, ko mogoče ne zmoreš več držati takšnega ritma in kakovosti. To je nekaj normalnega," je rezultatska nihanja Celjanov v tej jeseni, v kateri so odigrali v vseh tekmovanjih kar 35 tekem, podoživljal mladi Jevšenak.

Nogometaši Celja so v tej sezoni popravili klubski rekord. V prejšnji so v konferenčni ligi osvojili sedem, tokrat pa deset točk. Foto: Filip Barbalić

Zmanjkalo jih je ravno v drugi polovici ligaškega dela konferenčne lige, zato bo zdaj še toliko večji poudarek na bližajoči se zimski prestopni rok, v katerem bodo iskali sveže moči za uresničitev novih ciljev. Kar se tiče nadaljevanja konferenčne lige, lahko Celjani registrirajo tri zimske novince, Riera pa bo imel še bolj v mislih zasnovo šampionske zasedbe, s katero namerava poleti napadati največji cilj. To pa ni preboj v konferenčno ligo niti v ligo Europa, ampak v prestižno in še kako donosno ligo prvakov. Želi ponoviti tisto, kar je trikrat uspelo Mariboru, in Slovenijo vrniti na elitni evropski klubski zemljevid. To je tudi cilj, ki ga tako vztrajno ponavlja predsednik Valerij Kolotilo, zato gre to zimo, ko se bodo Celjani podali na nogometno tržnico in iskali primerne okrepitve, pričakovati kar nekaj odmevnih poslov. Takšna so tudi pričakovanja Riere.

Riera želi ustvariti "pošast"

"Moramo biti uspešni zdaj pozimi. Kot sem večkrat dejal, potrebujem štiri ali pet mesecev, da oblikujem to ekipo, da ustvarim to 'pošast', ki jo želimo imeti junija," želi takrat napadati ligo prvakov z ekipo, sestavljeno po njegovih željah. Zato je v duhu božično-novoletnih praznikov priznal, kako si želi od vodstva kluba lepa darila. Ta bi pomagala, da Celjani zadržijo trenutni status najboljšega slovenskega kluba, obenem pa poskušajo v Evropi stopiti še stopničko višje.

V Celju bo igrala Evropa tudi februarja 2026. Celjani bodo 16. januarja na žrebu izvedeli, ali se bodo v kvalifikacijah za osmino finala pomerili s prvakom Armenije (Noah) ali Kosova (Drita). Foto: Filip Barbalić

Za zdaj po Rierovem mnenju še niso na želeni ravni, ki jo zahteva liga prvakov. "Nekateri igralci so že razmišljali o ligi prvakov v Celju. Njihove misli so bile v prihodnosti, ne v sedanjosti. Vedno je tako, ko so skoki prehitri, da sledijo globlji padci. Želim si, da bi imeli vseskozi postopno rast, le ta je lahko vzdržna," je pojasnil nekdanji španski reprezentant, ki bo skušal po zimskih pripravah in spomladanskem delu spraviti celjsko zasedbo še na višjo raven. Ta pa bi morda lahko zadoščala celo za uresničitev najbolj drznega cilja.