Irci veljajo za prijazen narod. Obožujejo pivo, tako da si lahko gostinci manejo roke, ko se Otočani množično odpravijo na gostovanje. Tako bo tudi v primeru navijačev Shelbourna, ki se v Slovenijo, čeprav je njihov klub že davno izgubil vse možnosti za prezimitev v Evropi, odpravljajo dobre volje. Spomin na zadnje gostovanje irskega kluba v Sloveniji je še živ in prijeten. Glede letošnjega obiska Celja, ki mu namenjajo tople besede, je Irce zmotila le ena podrobnost. Na roko jim ni šel zimski termin srečanja med Celjem in Shelbournom.

V knežje mesto danes prihaja po zadnjih podatkih okrog 150 navijačev Shelbourna. Morda bodo med njimi tudi nekateri, ki so za klub, ki prihaja z obrobja Dublina, v Sloveniji že stiskali pesti. Ko je Shelbourne leta 2003 gostoval za Bežigradom in izgubil proti Olimpiji (0:1), so bili navdušeni nad gostoljubnostjo in lepotami Slovenije, verjetno pa so šle Ircem na roko tudi ugodne cene. Takrat je gostujočo ekipo v glavnem mestu Slovenije spremljalo okrog 200 irskih navijačev.

Veselje nogometašev Shelbourna po zmagi nad prvakom Severne Irske Linfieldom, ko so se uvrstili v ligaški del konferenčne lige. Foto: Guliverimage

"Mnogi še danes z navdušenjem govorijo o lepotah države, njeni pokrajini in kulturi," so zapisali na klubski strani, ko so pred gostovanjem v Celju doživeto predstavili grofe in Slovenijo, v začetku zapisa pa izpostavili glasbeno uspešnico, ki je konec 70. let prejšnjega stoletja odmevala v izvedbi škotskega zvezdniškega pevca Roda Stewarta, sicer gorečega navijača Celtica, in postala himna številnih navijačev.

Pesem se imenuje Prehodil bi milijon milj za enega tvojih zadetkov. Shelbourne omenjene pesmi ni omenil naključno, saj so zadetki v zadnjem obdobju žgoča težava irskega kluba v Evropi. Shelbourne je na splošno črna ovca letošnje evropske sezone. Je edini izmed 108 udeležencev ligaških delov treh evropskih klubskih tekmovanj, ki še ni dosegel zadetka.

Polni hvale na račun Celja

Albert Riera je bil včasih španski reprezentant. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Ker pa je bilo povsem drugače poleti v kvalifikacijah, kjer so Irci znali pridno zadevati in "mešali štrene" favoritom – kar je na lastni koži na primer občutila tudi Rijeka – se v taboru Celja zavedajo, da strelski post Shelbourna ne more trajati večno. Irci prihajajo v knežje mesto sproščeni, ničesar nimajo za izgubiti, na delu pa jih bo spremljalo še 150 glasnih in radoživih navijačev. Pri Shelbournu tako pričakujejo še kako zanimivo nogometno izkušnjo.

Kako pa so opisali NK Celje? Poudarili so, da je njegov trener nekdanji španski reprezentant Albert Riera, ki je med letoma 2008 in 2010 nosil barve Liverpoola, opozorili pa so tudi na nedavne iskrice, ki so nastale med njim in trenerjem Shamrock Roversa Stephenom Bradleyjem.

Pohvalo so namenili športnemu mestu Celju in povedali, da so si slavo v Evropi izborili tudi tamkajšnji rokometaši, judoisti in atleti. Kot primer dobre prakse so izpostavili lokalno delo in osveščanje mladih. Podoben koncept neguje tudi Shelbourne, ki tako kot NK Celje išče mlade talente po bližnjih osnovnih šolah. "Celje izobražuje najmlajše o lokalni zgodovini in vrednotah svojega mesta," so na strani Shelbourna Celje opisali kot tretje največje slovensko mesto, ki leži ob reki Savinji in ga obkrožajo zeleni hribi, v njem pa se srednjeveška preteklost prepleta z moderno družabno sceno.

Fontana piv Zeleno zlato je poklon hmeljarski dediščini Spodnje Savinjske doline in Žalca, ki je središče hmeljarstva v naši državi. Odprta je med aprilom in oktobrom. Foto: Matic Tomšič

"Turistični priročniki priporočajo v Celju decembrski obisk Božičnega sejma. Žal pa bodo navijači Shelbourna zamudili eno izmed turističnih znamenitosti," so imeli Irci v mislih vse bolj prepoznavno Fontano piv Zeleno zlato v Žalcu, ki je očitno postala poznana tudi v deželi z bogato zgodovino ljubezni do osvežujočih hmeljnih napitkov. "Zaradi zimskega časa prva pivska fontana na svetu ni odprta. Morda bo pa prihodnje poletje," so zapisali simpatični Otočani in navijačem sporočili, da se naslednja priložnost za obisk fontane v Žalcu morda obeta že v prihodnji sezoni.

Irci poleti zavili v črno Rujevico

Shelbourne je letos poleti na Reki zmagal z 2:1, a nato pred domačim občinstvom ostal praznih rok 1:3. Foto: Guliverimage Shelbourne v tej sezoni prvič nastopa tako pozno v Evropi. Danes bo sklenil nastope. "Za nami je nekaj izjemnih mesecev igranja v konferenčni ligi, žal pa nam jo je pri mnogih tekmah zagodla smola. Vendar, kar te ne ubije, te naredi močnejšega," se tolažijo pri irskem klubu, ki je v petih nastopih v konferenčni ligi ob gol razliki 0:7 in številnih nesrečnih razpletih osvojil le eno točko in je skoraj čisto na dnu razpredelnice.

Shelbourne je v tej sezoni že gostoval blizu Slovenije. V kvalifikacijah za ligo Europa je po hudem boju izpadel proti Rijeki. Po prvi tekmi je dišalo po presenečenju, saj so Irci na Rujevici zmagali z 2:1. Tekmeca, proti kateremu je Celje prejšnji teden na istem objektu izgubilo s kar 0:3, so tako spravili na kolena in mu zadali boleč poraz.

Celje se bo danes pomerilo proti že tretjemu različnemu tekmecu iz Irske. Po Dundalku in Shamrock Roversu (v dveh različnih sezonah) se bo spopadlo še s Shelbournom. Foto: Guliverimage

Rijeka je takrat računala na isti igralski kader kot proti Celju, drug je bil le trener. Takrat je namreč Rečane vodil še Črnogorec Radomir Đalović, sredi jeseni pa je prišel Rierov pogosti krvnik in rojak Victor Sanchez. Rečani so po domačem šoku proti Rujevici na povratni tekmi na Irskem vendarle vrnili milo za drago in zmagali s 3:1, s tem pa si že zagotovili najmanj napredovanje v ligaški del konferenčne lige. Pri tem je tudi ostalo.

Zaklet gol za Irce v Sloveniji

Shelbourne v ligaškem delu konferenčne lige še ni dosegel zadetka. Celjanom gre na roke tudi podatek, da ni še prav nihče izmed irskih klubov na gostovanju v Sloveniji dosegel zadetka. Derry City je leta 1997 v Ljudskem vrtu proti Mariboru izgubil z 0:1, vijolicam je zmago na povratni tekmi zagotovil Oskar Drobne, Mariborčani pa so prvo tekmo na Irskem dobili z 2:0. Shelbourne je leta 2003 gostoval v Ljubljani pri Olimpiji in za Bežigradom izgubil z 0:1. Zmajem je zmago zagotovil Nedim Jusufbegović.

Dare Vršič je pred 14 leti zatresel mrežo irskega Bohemiansa v Stožicah kar dvakrat. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Leta 2011 je Olimpija gostila Bohemians, tokrat že v Stožicah, in po zaslugi dvakratnega strelca Dareta Vršiča zmagala z 2:0. Leta 2022 je St. Patrick's Athletic gostoval v Murski Soboti. Prva tekma na Irskem se je razpletla brez zmagovalca (1:1), tako pa je bilo tudi v Fazaneriji. Gledalci niso dočakali zadetkov (0:0), tako da je o zmagovalcu zaradi odpravljenega pravila o zadetkih v gosteh odločalo izvajanje strelov z bele točke. Bolj zbrani so bili Otočani, vratar Mure Matko Obradović je potegnil krajšo, čarno-bejli pa so presenetljivo hitro sklenili evropsko sezono. Vseeno pa se je ohranila tradicija, saj irski klub tudi v četrto na sončni strani Alp ni dosegel zadetka. Štiri gostovanja, nič doseženih zadetkov in gol razlika 0:4. Takšen je izkupiček irskih klubov na evropskih tekmah v Sloveniji.

Veselje nogometašev St. Patrick's Athletica po tem, ko so po izvajanju 11-metrovk v Murski Soboti izločili Muro. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Če se bo nadaljeval tudi zvečer v Celju, bodo izbranci Alberta Riere na dobri poti, da premagajo tekmeca, nato pa se skušajo z 12 točkami uvrstiti med osem najboljših, kar bi jim omogočilo neposredno uvrstitev v osmino finala. Dvoboj se bo začel ob 21. uri, do srede pa je bilo prodanih že šest tisoč vstopnic.

Celjani so leta 2020 se na nevtralnem prizorišču na Madžarskem pomerili z Dundalkom in zmagali kar s 3:0. Foto: Vid Ponikvar