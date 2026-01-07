Ljubno ob Savinji bo konec tedna gostilo tekmi svetovnega pokala smučarskih skakalk na čelu z vodilno v točkovanju in dvakratno branilko globusa Niko Prevc. Organizatorji pričakujejo odlično navijaško vzdušje, saj tekma na Ljubnem velja za najbolj obiskano med vsemi na koledarju skakalk.

Najboljša slovenska smučarska skakalka Nika Prevc se veseli prihajajočega konca tedna, ko bo na Ljubnem imela priložnosti povečati prednost v seštevku svetovnega pokala. Po torkovi zmagi v Beljaku ima s 1.066 točkami pred najbližjo zasledovalko Nozomi Maruyama okroglih 100 točk prednosti. Skakalki sta sicer daleč pred ostalo konkurenco.

Prevc je na Ljubnem dobila tri zaporedne tekme. Lani je bila najboljša v vseh treh nedeljskih skokih, kvalifikacijskem in obeh tekmovalnih, tako da je bila edina serija, v kateri ni zmagala, prva sobotna. Pred skupaj 15.500 navijači v dveh dnevih sta ji na najbolj obiskani tekmi v sezoni priznanje in šopek izročila njen brat Peter in oče Božidar.

Za mnoge je Ljubno najbolj prestižna tekma v karavani, od leta 2011 je stalnica koledarja in velja za najmlajše in najmanjše mesto, ki je kadarkoli gostilo takšno tekmovanje. Ob tem pa velja za tradicionalno najbolj obiskano na koledarju svetovnega pokala skakalk. Tako kot lani, organizatorji tudi letos napovedujejo podobno število gledalcev.

"Vem, da bo tako kot vedno na Ljubnem veliko navijačev. Pričakujem lepo zimsko vzdušje, sama pa si želim nadaljevati s takimi skoki, kot sem jih imela na prejšnjih dveh tekmah ob zmagah v Beljaku." Foto: Aleš Fevžer

Prevc pričakuje odlično vzdušje

"Vem, da bo tako kot vedno na Ljubnem veliko navijačev. Pričakujem lepo zimsko vzdušje, sama pa si želim nadaljevati s takimi skoki, kot sem jih imela na prejšnjih dveh tekmah ob zmagah v Beljaku," je na novinarski konferenci v Ljubljani povedala Prevc.

"Skakalnico kar dobro poznam, lani žal nisem mogla tam tekmovati. Imam pa lepe izkušnje iz prejšnjih let." Foto: Aleš Fevžer Nika Vodan, druga slovenska skakalka z velikim globusom, je na Ljubnem zmagala na prvi tekmi leta 2022. Predlansko sezono je bila tretja, lani zaradi poškodbe ni tekmovala. "Skakalnico kar dobro poznam, lani žal nisem mogla tam tekmovati. Imam pa lepe izkušnje iz prejšnjih let. Tudi ostale naše tekmovalke jo poznajo, je sicer malo manjša od drugih. Sama pa sem dobro na poti in upam, da bomo po nastopih jokali od sreče, ne od žalosti," si je zaželela Vodan, najbolj izkušena v ekipi,

V slovenski reprezentanci bo 12 tekmovalk. Poleg Prevc in Vodan bodo nastopile še mlada domačinka Taja Terbovšek ter Katra in Tinkara Komar, Jerica Jesenko, Izadora Kopač, Živa Andrič, Taja Košir, Taja Sitar, Ajda Košnjek in tokrat zaradi bolezni odsotna Maja Kovačič.

Pintar: Dovolj snega celo za 160-metrsko skakalnico

Tekma bo ob deseti obletnici prve slovenske zmage Maje Vtič. Predsednik organizacijskega komiteja Rajko Pintar je napovedal, da bo petnajstič zapored v pokalu v tem kraju ob Savinji tokrat tekmovalo okrog 60 skakalk iz 15 ali 16 držav.

V Slovenijo reprezentance še prihajajo in bodo natančne številke znane po četrtkovem sestanku ekip. Dodal je, da je sneženje v zadnjih dnevih ustvarilo lepo kuliso, vendar pa so imeli kar precej težav z odstranjevanjem snega iz naprave in v izteku. Pred tem so imeli namreč pripravljenega kar precej rezervnega snega, če ne bi bilo dodatnih padavin. Foto: Bor Slana/STA

"V petnajstih letih so naša dekleta osvojila sedem svetovnih pokalov in 17 stopničk, verjamem, da se bo ta številka še povečala. To je največja nagrada za organizatorje za ves vloženi trud. Naša skakalnica je pripravljena, snega je dovolj, že celo za 160 metrsko skakalnico ga je dovolj. Naši načrti v smeri izgradnje velikanke niso pobožne želje, ampak je realnost. Vemo, da je to prihodnost ženskih smučarskih skokov. Vsem obiskovalcem vedno pravimo, da je na pot potrebno pravočasno. Dobrodošli vsi na gostoLjubnem!

Pintar že lani na Ljubnem napovedal gradnjo nove ali povečanje stare skakalnice

Rajko Pintar, predsednik organizacijskega odbora tekem na Ljubnem, je februarja lani po tekmah povedal, da je bil proračun tekme dobra pol milijona evrov. V boju, da bi tekme tudi v prihodnje ostale na Ljubnem, pa je napovedal gradnjo nove 120 metrske skakalnice ali povečanje stare, da bi se lahko na njej merili tudi skakalci. Oktobra je povedal, da pripravljajo prve korake in prostorske načrte za izgradnjo skakalnice, kjer bi lahko tekmovali tudi moški.

Načrt v petih fazah, pri gradnji računajo na evropska sredstva in na pomoč države

Načrt je na Ljubnem je narejen v petih fazah, skupni proračun bo po Pintarjevih besedah okoli devet do deset milijonov evrov. Seveda tega ne bo zagotovila občina, ta bo dala denar za prostorske načrte, stali bodo okoli 200 do 300 tisoč evrov. Pri gradnji pa predvsem računajo na evropska sredstva in na pomoč države.

Foto: Grega Valančič

Razvoj skalne infrastrukture namenjen sledenju Fisove strategije

Razlog za te gradbene načrte na Ljubnem je napoved Mednarodne smučarske zveze, ki je že predlani povedala, da si želi poenotiti koledarja svetovnega pokala v skokih za moške in ženske. Nato je sredi lanskega julija lani Fisa izrazila uradno podporo načrtovani izgradnji nove skakalnice na Ljubnem. V uradnem pismu podpore je direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile poudaril strateški pomen projekta ne le za lokalno okolje, temveč tudi za razvoj smučarskih skokov na svetovni ravni.

Ljubno pa ima še nekaj več časa za izvedbo načrtov. Pertile je namreč v začetku tega leta priznal, da do poenotenja koledarja v naslednji sezoni še ne bo prišlo. Krovna zveza je pred tem potrdila prvo skupno novoletno turnejo za oba spola, ki predstavlja nov izziv.

Poleg skakalnega programa tudi zabavni in otroški

Tekmovanje svetovnega pokala na Ljubnem bo tudi letos poleg vrhunskih športnih nastopov ponudilo tudi pestro gostinsko ponudbo in zabavni program v prireditvenem šotoru. Ponovno bo posebna pozornost namenjena najmlajšim navijačem, ki se bodo lahko na mini Planici preizkusili v svojih prvih skokih na smučeh ter uživali v drugih aktivnostih otroškega kotička.

Spored, Ljubno ob Savinji Petek, 9. januar

10.00 uradni trening

12.00 kvalifikacije Sobota, 10. januar

10.45 poskusna serija

11.35 slovesna otvoritev

12.00 prva serija posamične tekme Nedelja, 11. januar

10.45 kvalifikacije

11.35 slovesna otvoritev

12.00 prva serija posamične tekme