Sobota, 10. 1. 2026, 8.26
34 minut
Liga ABA, 14. krog
Cedevita Olimpija na Dunaju, Ilirija v Srbiji
V 14. krogu lige ABA bo Cedevita Olimpija danes gostovala na Dunaju pri Vienni, za katero igra Gregor Glas. Ilirija bo v nedeljo gostovala pri Spartaku iz Subotice, Krka pa je v tem krogu prosta.
Studentski centar Matica Rebca bo v nedeljo doma gostil razglašeni Partizan, Dubaj Klemna Prepeliča se bo pomeril z Borcem, Split Zorana Dragića pa čaka obračun z FMP-jem.
Sobota, 10. januar:
Nedelja, 11. januar:
Ponedeljek, 12. januar:
Lestvica: