Sobota,
10. 1. 2026,
8.26

Osveženo pred

34 minut

KK Perspektiva Ilirija KK Krka Novo mesto Cedevita Olimpija liga ABA

Sobota, 10. 1. 2026, 8.26

34 minut

Liga ABA, 14. krog

Cedevita Olimpija na Dunaju, Ilirija v Srbiji

Cedevita Olimpija : Bahčešehir, David Škara | Cedevita Olimpija se bo danes pomerila z Vienno. | Foto Aleš Fevžer

Cedevita Olimpija se bo danes pomerila z Vienno.

Foto: Aleš Fevžer

V 14. krogu lige ABA bo Cedevita Olimpija danes gostovala na Dunaju pri Vienni, za katero igra Gregor Glas. Ilirija bo v nedeljo gostovala pri Spartaku iz Subotice, Krka pa je v tem krogu prosta.

Studentski centar Matica Rebca bo v nedeljo doma gostil razglašeni Partizan, Dubaj Klemna Prepeliča se bo pomeril z Borcem, Split Zorana Dragića pa čaka obračun z FMP-jem.

Liga ABA, 14. krog

Sobota, 10. januar:

Nedelja, 11. januar:

Ponedeljek, 12. januar:

Lestvica:

Matthew Hurt
Sportal Cedevita Olimpija našla novo moč
KK Perspektiva Ilirija KK Krka Novo mesto Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija liga ABA liga ABA ABA
