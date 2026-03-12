Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
12. 3. 2026,
13.18

1 ura, 7 minut

Slalom, svetovni pokal

Ana Bucik Jogan in Nika Tomšič konec tedna samo na slalomu

STA

Ana Bucik Jogan, Kranjska Gora | Foto Filip Barbalić

Foto: Filip Barbalić

Are bo konec tedna prizorišče zadnjih tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v tehničnih disciplinah pred finalom sezone v Lillehammerju. Na Švedskem sta tudi Slovenki, Ana Bucik Jogan in Nika Tomšič, ki bosta nastopila zgolj v nedeljo na slalomu. Sobotni veleslalom bo tako brez slovenskega tekmovalnega pridiha.

Bucik Jogan, ki končuje tekmovalno kariero, je imela težave s hrbtom v zadnjem obdobju in bo zato skušala finalni nastop v finišu sezone svetovnega pokala v Hafjellu ujeti v slalomu.

V tej disciplini ima nekaj več možnosti. V seštevku discipline je trenutno na 28. mestu, na finalnih tekmah pa lahko nastopi 25 najboljših v vsaki od štirih posamičnih disciplin svetovnega pokala. V veleslalomu je 40.

"Ravnokar smo prispeli v Are. Dva treninga smo naredili že v Kranjski Gori in čakata nas še dva pred nedeljsko tekmo. Tekmovala bom samo v slalomu, ker sem imela prejšnji teden težave s hrbtom. Poleg tega bom skušala čim bolj pripravljeno priti na tekmo in res dala vse od sebe, da mogoče še ujamem finalni nastop," je za Smučarsko zvezo Slovenije sporočila Novogoričanka.

V nedeljo bo nastopila tudi Mariborčanka Tomšič, ki bo po Flachauu (23. mesto) spet skušala priti med 30. "Čaka me še zadnja tekma svetovnega pokala v sezoni. Po olimpijskih igrah sem si vzela premor in čas za počitek. Za mano je nekaj kakovostnih treningov. Mislim, da sem slalom spravila na dobro raven smučanja in grem lahko na tekmo sproščeno," je napovedala Tomšič.

Slalomski globus si je že predčasno zagotovila Američanka Mikaela Shiffrin, ki je slavila na sedmih od osmih slalomov. Le v Kranjski Gori je bila Američanka druga za Švicarko Camille Rast.

V veleslalomu je to zimo na štirih tekmah slavila Avstrijka Julia Scheib, Novozelandka Alice Robinson je bila dvakrat najboljša, po enkrat sta zmagali Rast in Švedinja Sara Hector.

Scheib lahko že na Švedskem potrdi prvi mali kristalni globus. Avstrijka v veleslalomskem seštevku vodi s prednostjo 89 točk pred Rast. Hector na tretjem mestu ima le še teoretične možnosti, zaostaja za 131 točk. Do konca sta še dva ženska veleslaloma.

V Courchevelu v Franciji pa je zbrana karavana tekmovalcev v hitrih disciplinah. Alpske smučarje čaka trojni spored. Zaradi možnosti slabega vremena so se odločili za spremembo, smuk bo že v petek, v soboto in nedeljo pa bodo skušali izpeljati superveleslaloma.

Izpeljali so le en trening smuka pred tekmo, na katerem je bil Martin Čater deveti, Miha Hrobat pa 31.

