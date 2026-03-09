Klemen Prepelič: Iz srca se mi je odvalil kamen

Klemen Prepelič je v nedeljo z Dubajem gostoval v Ljubljani in okviru lige ABA klonil z 80:93. 33-letni košarkar je po tekmi spregovoril o pestrem dogajanju zadnjih dni, podaljšanju pogodbe z dubajskim klubom pa tudi reprezentanci. "Najverjetneje se bom tudi upokojil v dresu Dubaja," je med drugim naznanil Prepelič.

"Z glavo res nisem bil pri stvari, potem pa sem si rekel, da družini pomagati zdaj ne morem, lahko pa pomagam ekipi," je po nedeljski zmagi slovenske reprezentance na Češkem ob robu žalostnega dogajanja v Dubaju razlagal Klemen Prepelič, ki je v zadnjem tednu veliko prestal. Po reprezentančnem udejstvovanju je nato ostal v Sloveniji, v sredo pa je naposled pot do Ljubljane našla tudi njegova družina, ki je v Ljubljano pripotovala skupaj s klubom.

"Trenutno sem glede na rezultat precej slabo. Je pa lažje, ker je družina spet z mano, za nami je nekaj precej težkih dni. Hvala klubu, ker je omogočil, da so se vrnili v najkrajšem možnem času in se mi je na ta način iz srca odvalil kamen. Zagotovo se vse te stvari odražajo nekje v podzavesti, a na koncu koncev smo vsi profesionalci. O tem smo se veliko pogovarjali in ne bi smelo imeti nekega večjega vpliva, predvsem zato, ker je klub omogočil, da smo lahko z glavo povsem samo pri košarki, tako da alibija za slabo predstavo ni. A še enkrat ponavljam, v sezoni bomo odigrali 80, 90 tekem, zagotovo se kdaj zgodi tudi kakšen slabši dan," je po porazu dejal Prepelič, ki ga je ob parketu spremljala tudi družina.

Proti Cedeviti Olimpiji je dosegel enajst točk. Foto: Aleš Fevžer

"Klub se je izkazal res vrhunsko. Ni moštva v Evropi, razen Real Madrid, ki je na tem nivoju. To sem govoril že lani. V res kratkem času so postavili celoten klub, šli čez vse prepreke, hkrati pa vse in še več omogočajo nam in našim družinam. Klub je vedno znova znal prebroditi vsak izziv," zadovoljstva ne skriva nekdanji član Olimpije.

Podaljšal sodelovanje z Dubajem, kjer bi rad končal kariero

Prepelič je srečanje s Cedevito Olimpijo končal pri 11 točkah, na koncu pa po porazu ni skrival nezadovoljstva. "Zmaga Olimpija je zaslužena, bili so boljši nasprotnik od začetka do konca. Veseli me, da priložnost dobivajo tudi mlajši košarkarji, ki to znajo izkoristiti, ekipi pa želim vso srečo tudi v Eurocupu v sredo. Vedno je lepo priti domov. Lepo je videti prijatelje, s katerimi si igral še do nedavnega in tudi v reprezentanci. Na koncu pa je na parketu 40 minut borbe in nihče ne izgublja rad. Za nas je bil to težek dan. Danes smo izgubili precej pomembno tekmo v boju za razvrstitev in prednost domačega terena v končnici. A tako kot pravimo vedno, ob porazih ni časa za jokanje, že čez nekaj dni nas čaka nova tekma v boju za play-off evrolige," se je proti naslednji tekmi že ozrl izkušeni košarkar.

Z Dubajem je podaljšal sodelovanje. Foto: Dubai Basketball

Ta je pred dnevi tudi podaljšal pogodbo z Dubajem, katerega barve brani vse od njegove ustanovitve, bil je eden prvih članov, ki si jih je v ekipi zaželel trener Jurica Golemac, in tudi eden prvih, ki so verjeli v novi projekt. "To je potrditev dobrega dela. Že samo dejstvo, da sem kapetan tako kvalitetnega in tako zvenečega kluba, kot je Dubaj, je velika čast, ampak hkrati tudi odgovornost. Sam sem verjel v ta projekt, ko na začetku vanj ni verjelo 99 odstotkov ljudi. To podaljšanje pogodbe je mogoče celo neka nagrada za to, a verjamem, da sem si to prislužil s trdim delom in vodenjem. Zagotovo sem vesel, da se bom najverjetneje tudi upokojil v dresu Dubaja," je naznanil slovenski reprezentant.

Sarajevo zamenjalo Coca Colo areno

Ekipa Dubaja je po porazu v Sloveniji odpotovala v Sarajevo, kjer bo do nadaljnjega dom kluba iz Združenih arabskih emiratov. Domače tekme bodo tako igrali v sloviti dvorani Zetra. "Enkrat smo v Sarajevu že igrali s Hapoelom, a je bila takrat situacija specifična, ker ni bilo gledalcev. Na koncu pa imamo v ekipi dva bosanska reprezentanta, enega, Muso, ki zanje predstavlja to, kar predstavlja Dončić v Sloveniji in je ogromen magnet za gledalce. Zagotovo bomo imeli veliko podpore, hkrati pa mir in možnost, da se maksimalno pripravimo na naslednje tekme. Naš cilj v ligi ABA je osvojiti naslov prvaka, v evroligi pa se uvrstiti v play-off," je še dodal Prepelič.

Reprezentanco je na zadnjih dveh tekmah vodil kot kapetan. Foto: Aleš Fevžer

Reprezentanca zgodba zase

Zatem se je ozrl tudi proti reprezentanci, ki jo po dveh zmagah s Češko poleti čaka nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo. "Vedno se je lepo vračati v reprezentanco, to je nekako drugačen občutek, ki se ga ne da opisati. Če sem zdrav, sem vedno na voljo, tako je bilo tudi tokrat, čeprav mi tiste tri dni res ni bilo lahko. Pomembni sta bili le dve zmagi, tudi mlajši so se izkazali in dobili prepotrebne izkušnje v teh oknih, ki so zelo težki, in mislim, da imamo zelo pozitivno izhodišče pred nadaljevanjem kvalifikacij. Prihodnost je lepa, fantje dobivajo ogromno priložnosti, v soboto sem gledal tekmo Krke in Ilirije, na koncu je Mark izgubil tisto žogo, a je to proces učenja, nikoli ne smeš biti prenizko in nikoli ne smeš leteti preveč visoko. Vsaka izkušnja pa je na koncu dobra in iz vsake bo izšel še močnejši tako kot preostali," je še dodal Prepelič.

