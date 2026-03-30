Mirnejši spanec za Dejana Jakara in Krko

Nedeljski večer v ligi ABA je v Hali Tivoli postregel z obračunom med Ilirijo in Krko. Novomeščani, ki so v tretji četrtini vodili tudi s 23 točkami prednosti, so že trepetali za zmago, na koncu pa s 83:77 prišli do osme zmage v jadranski sezoni. "Naš prvi cilj je obstanek, ostajamo realni," je po zmagi dejal trener Krke, Dejan Jakara, ki z ekipo po zmagi v tem smislu pluje po že zelo mirnih vodah.

"Nikoli ni konec," je nekaj minut po nedeljski zmagi Krke v ljubljanskem Tivoliju dogajanje na parketu orisal trener Krke, Dejan Jakara. Dolenjska ekipa je bila večino srečanja vsaj za korak boljši tekmec od Ilirije, v zadnjem delu pa je sledil velik padec, po katerem je Ilirija prišla do priložnosti za veliki preobrat, a je na koncu zmaga ostala v rokah novomeške ekipe, ki je še četrtič v sezoni ugnala ekipo Stipeta Modrića.

"Ekipa Ilirije ima posameznike, ki lahko sami odločijo tekmo. Pogosto gredo 'izven sistema' za naše standarde in jih je potem zelo težko pokrivati. Padjen in Green danes nista bila razigrana, smo pa želeli izkoristiti našo hitrost, sploh ko je bil v igri Marjanović. To nam je uspelo, potem pa se je slika obrnila. Na koncu smo zasluženo zmagali, z malo njihove sreče pa bi se nam lahko na podoben način oddolžili za tisti zadnji poraz v Novem mestu," je dejal Jakara in se spomnil na zadnji obračun v dvorani Leona Štuklja, ko je Krka po norem preobratu v zadnjih sekundah in trojki Nika Bačvića prišla do zmage.

"Smo bolj obrambno naravnana ekipa, prvi polčas je bil eden naših boljših, tisti glavni pa morajo na koncu prevzeti več odgovornosti. Prehitro smo startali v napade in prezgodaj iskali rešitve, se pa ne zgodi pogosto, da v ligi ABA vodiš na gostujočem terenu za 20 in potem je težko poznati tudi te občutke, kako hitro se lahko vse skupaj obrne," je o srečanju še dodal Jakara.

Pomembna zmaga v luči za obstanek

Krka se je z zmago v ligi za obstanek z osmimi zmagami in 14 porazi povzpela na peto mesto, enak izkupiček imata tudi Dunaj in Ilirija. Zmago manj ima na osmem mestu Borac, kar tri zmage manj pa imata v coni izpada Split in Studentski centar, ki ima sicer odigrano tekmo manj.

"Vsaka zmaga v gosteh je izrednega pomena. Ne spomnim se, kdaj je Krka v ligi ABA dobila več kot dve tekmi v gosteh, letos je tretja, ob tem imamo letos osem zmag, lani smo jih imeli pet, pa smo imeli lani ob tem času že zagotovljen obstanek. Zdaj še vedno ni zagotovila, da bomo ostali v ligi. Bije se res težek boj tako v fizičnem kot v taktičnem smislu, svoje naredijo še poškodbe," je dejal strateg Krke, ki je s Krko štiri kroge pred koncem v odličnem položaju, da si še za sezono podaljša "bivanje" med jadransko elito.

"Zgodil se nam je 'kiks' z Mego, pa smo zdaj to zmago dobili nazaj. Gre po pričakovanjih, po gostovanju pri Megi nas potem čakajo še tri tekme doma. V Novem mestu igramo dobro in ob glasni podpori si želimo še kakšne zmage več. Naš prvi cilj je obstanek, ostajamo realni. Raje ne bom govoril, s kolikšnim proračunom igramo. S tem, kar delamo, pa bi bilo dejstvo, da bi si že zdaj zagotovili obstanek, eno veliko presenečenje, a fantje iz tekme v tekmo dokazujejo, da zmorejo, sploh z obrambo. Veseli me, da lahko treniram te fante in upam, da bomo lahko v tej smeri nadaljevali do konca. Z malo sreče pa se lahko zgodi vse," je dejal Jakara in ob tem namignil tudi na možnost, da bi se Krka ob morebitnem srečnem razpletu povzpela do drugega mesta, ki bi pomenil celo preboj v izločilne boje za naslov prvaka. Z zmago več so spredaj Mega, Zadar in FMP.

Bailey odšel, stanje Ihringa uganka, Brantley zakrpal luknjo

Krka je med sezono doživela tudi nekaj kadrovskih sprememb. V začetku koledarskega leta je ekipo zapustil prvi strelec Victor Bailey, ki je odšel na Kitajsko, a je na lastno srečo Krka po njegovem odhodu uspešno zakrpala luknjo. Velike skrbi je povzročila tudi poškodba Maria Ihringa. "Prve novice po njegovi poškodbi so bile slabe, ker se v prvem mesecu poškodba ni zacelila niti malo in je šlo z ničle. Ne vemo … očitno se mu vse skupaj slabo celi," je povedal Jakara.

Na njegovo srečo in srečo ekipe se je v Novem mestu v zadnjem mesecu dobro znašel novinec Khalil Brantley. "Odlično se je vklopil, užitek je delati z njim. Je pa zanj gotovo težko, ker mora razumeti ogromno nekih novih zadev v smislu igre in obrambe, česar igralci, ki že več let igrajo v Evropi oziroma so imeli s tem težave, pogosto ne zmorejo. On pa je moral to osvojiti v enem mesecu in prevzeti odgovornost. V prvi vrsti je res pripomogel k naši igri in smo zadovoljni z njegovim doprinosom," je povedal Jakara.

"Ekipa se je v zadnjem obdobju še bolj povezala. Pa ne me narobe razumeti, Bailey je bil odličen fant in košarkar, a tak tip igralca ne pride v Krko podajat. Mogoče smo zdaj malce več dobili v obrambi. Lahko je dosegal koše, smo pa v obrambi bolj kompaktni. Se pa ekipa res odlično razume, veliko se družijo. Kakor je kazalo slabo, ker smo izgubili najboljšega strelca, se je na koncu morda pokazalo celo za plus," je stanje v ekipi orisal Jakara, ki upa, da njegova zasedba še ni rekla zadnje tako v ligi ABA kot v državnem prvenstvu, kjer imajo po 21 tekmah ob svojem imenu le en poraz.

"Počakajmo. Fantje si zaslužijo. Sezona je izredno težka, a s takšno ekipo bomo že zdržali, fantje so odlično pripravljeni," je še dodal Jakara.

