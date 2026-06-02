BYD dolphin surf - majhne avtomobile spreminja v fosile na štirih kolesih

Test težko pričakovanega kitajskega avtomobila, kjer subvencija pokrije tretjino cene in ki skupaj z renault twingom mestne in majhne avtomobile s klasičnimi motorji spreminja v fosile na štirih kolesih.

Foto: Gregor Pavšič BYD dolphin surf je bil na Kitajskem dolgo najbolje prodajani avtomobil in čeprav ni več rosno mlad, je ena najpomembnejših novosti leta na slovenskem avtomobilskem trgu. Ta slabe štiri metre dolgi avtomobil v praktično vseh merljivih parametrih prekaša renault twingo - dolphin surf je daljši, ima močnejši pogon in večjo baterijo, je tudi bolje opremljen in se občutno hitreje polni, za nameček pa je (lahko) še cenejši.

Toda vse našteto še ne pomeni, da bo prodajno uspešnejši, saj si tudi BYD kot največji kitajski proizvajalec na slovenskem trgu šele gradi prepoznavnost in zaupanje. Avtomobil po uporabnosti sodi vsaj v “cliov” razred, z upoštevanjem subvencije pa tudi v najboljši različici (moč kar 115 kilovatov) stane manj kot 20 tisoč evrov. Eno najpomembnejših sporočil tako BYD dolphin surfa kot renault twinga pa je nazoren prikaz, kako elektropogon spreminja razred mestnih avtomobilov in jih spet odločneje potiska v ospredje, istočasno pa tudi jasno pokaže, da so v tem razredu avtomobili s klasičnimi motorji postali pravi fosili na štirih kolesih.

zanimiva oblika, zmogljivost elektromotorja, velikost baterije, poraba in doseg, dolg seznam serijske opreme, učinkovito polnjenje, 5 zvezdic EuroNCAP, cena Palec dol: velika razlika moči motorja med najvišjo in ostalimi različicami, 6.310 evrov razlike med osnovno in najvišjo različico, klimatska naprava ni samodejna, žarometi LED niso serijski

BYD v Evropi ni več novinec, toda prav v Slovenijo so vstopili šele letos in mestni avtomobil dolphin surf je že od samega začetka za njihovega glavnega prodajnega aduta. To je avtomobil zanimivih dimenzij in vpadljivega videza - izstopa predvsem zadnji del, ki pa avtomobilu tudi uspešno dodaja pridih dinamičnosti.

Ker ni oblikovan ravno v evropskem duhu, vsem ne bo všeč, toda iz vidika uporabnosti ter kakovosti avtomobila (sploh iz vidika cenovnega segmenta) je dolphin surf ena najpomembnejših novosti za velikoserijski avtomobilski trg. Ta avtomobil je napoved preporoda majhnih mestnih avtomobilov, saj uradno sodi v najnižji segment, zaradi dobrega izkoristka prostora pa v praksi nudi prostornost en razred večjih avtomobilov.

Tako iz vidika voznih lastnosti, zelo všečne dinamike oziroma prožnosti med ovinki, dovolj velike baterije in za ta segment presenetljivo učinkovitega hitrega polnjenja, je danes ogledalo prihodnosti avtomobilom tega razreda. Nobeden s klasičnim motorjem se ne more voziti tako dobro, ne nudi toliko prostora in nižjih energijskih stroškov.

Povprečna poraba okrog 14 kilovatnih ur (kWh) na sto kilometrov pomeni, da vas bo sto kilometrov ob polnjenju doma stalo manj kot tri evre.

Avtomobil je dolg slabe štiri metre (3.990 mm), širok je le 1,72 metra, medosna razdalja pa znaša 2,5 metra. Te dimenzije povedo, da je dolphin surf precej dolg, a istočasno tudi nekoliko ožji avtomobil.

V notranjosti sicer težav s prostornostjo prek širine ni. Počutje v vozilu je namreč dobro, kar je zasluga tudi mehkejših materialov in dobre ergonomije. V oči hitro pade moderen volan primerne velikosti, na sredini je pri najvišjem paketu celo možnost brezžičnega polnjenja telefona, gumbi na volanu so preprosto razumljivi, tudi s povezljivostjo vmesnika na 10,1-palčnem zaslonu (ta se lahko zavrti za 90 stopinj) ni težav. Upravljanje z menjalnikom oziroma pogonom je prek vrtljivega stikala v smeri naprej-nazaj, kar je dovolj intuitivno. Fizičnih gumbov ni veliko in tudi pri temperaturi klimatske naprave je treba pritiskati na zaslon.

Na zadnjih sedežih lahko povsem udobno sedijo tudi odrasle osebe (hvalimo položaj nog), še lažje pa seveda otroci. Klop ni vzdolžno premična, saj zaradi daljše medosne razdalje to tudi ni potrebno. Prtljažnik ima prostornino 308 litrov, pod dnom je prostor za kable.

Testnega surfa je poganjal elektromotor z močjo kar 115 kilovatov, kar pri masi avtomobila 1.390 kilogramov seveda ni malo. Moči je dovolj tudi za presenetljivo dinamično vožnjo po podeželski cesti, kjer je surf lahko zelo poskočen in predvsem z električnim pogonom hipno odziven.

Vozne lastnosti so dobre in precej boljše kot smo jih do zdaj videli pri mnogih cenovno ugodnih kitajskih avtomobilih (dongfeng box, leapmotor T03 …). Med ovinki sicer nima takega “gokart” občutka kot renault twingo, kar pa je posledica tudi ožjih kolotekov in manjših koles. Na voljo so 15- in 16-palčna.

Vozili smo različico comfort, ki je najvišja od treh razpoložljivih. Najcenejši je surf s kombinacijo 65-kilovatnega motorja in baterije kapacitete 30 kWh (razlika v ceni je 3.410 evrov), ki se ga dobi tik pod mejo 19 tisočakov.

Pri testnem avtomobilu je bila kapaciteta baterije 43 kWh. Poraba energije je seveda močno odvisna od ceste, na testu pa se je gibala od 12 do okrog 17 kWh na sto kilometrov pri avtocestni vožnji.

Konkreten primer kombinirane vožnje - iz Velenja do Ljubljane (del dinamična vožnja po podeželju, nato avtocesta s hitrostjo do dobrih 120 km/h) je bateriji na dolžni 70 kilometrov odvzel 25 odstotkov baterije. Tako bi kombinirani doseg lahko ocenili na slabih 300 kilometrov. Izven avtoceste je doseg zanesljivo prek “tristotice”, na avtocesti pa tudi več kot 200 kilometrov.

Podobno kot pri twingu lahko zapišemo tudi pri dolphin surfu - doseg se zdi relativno majhen, toda kdor ga bo polnil doma, bo imel vsako jutro na voljo teh tristo kilometrov. Le redkokateri dan pa se z avtomobilom take namembnosti peljemo tako daleč.

Pozitivno se je BYD-jev malček izkazal pri hitrem polnjenju. Moč polnjenja je dosegla skoraj 90 kilovatov, kar je za ta cenovni in velikostni razred električnih avtomobilov zelo dobro. Konkreten primer - v 20 minutah se je baterija napolnila od 22 do 70 % (pridobljenih 22,9 kWh), kar je bilo dovolj za skoraj 200 kilometrov doseg. Povprečna moč polnjenja je bila zavidljivih 68 kilovatov. To je bistveno bolje od vse primerljive konkurence.

BYD dolphin surf ali renault twingo?

BYD dolphin surf trenutno so di med najbolj prepričljive kitajske avtomobile in prav gotovo bi imel lahko tudi znaten prodajni uspeh. Kot kažejo spodnje številke primerjave z renault twingom, ima mnoge prednosti. Oba sta neposredna tekmeca in med ključnimi novostmi letošnjega leta.

Oba po uporabniški izkušnji prekašata bolj skromno naravnan leapmotor T03, enako pa tudi obstoječe cenejše avtomobile evropskega porekla. Za te pra gotovo ne trdimo, da bi lahko pospešili prehod iz klasičnih pogonov na električne, pri dolphin surfu in twingu pa to nedvomno drži. Izbira med obema pa je težka in presega zgolj tehnične podatke. Twingo ima domačo karizmo, BYD si svojo prepoznavnost šele gradi.

BYD Dolphin Surf Renault Twingo dolžina: 3.990 mm 3.789 mm širina: 1.720 mm 1.720 mm medosna razdalja: 2.500 mm 2.493 mm masa: 1.294-1.390 kg 1.200 kg moč elektromotorja: 65 / 115 kW 60 kW kapaciteta baterije: 30 / 43 kWh 27 kWh polnjenje DC: do 85 kW do 50 kW * 0-100 km/h: 12,1-9,1 s 12,1 s najvišja hitrost: 150 km/h 130 km/h EuroNCAP: 5 zvezdic / prtljažnik: 308 l 260 l

* - ob doplačilu

Toda pri surfu je treba povedati, da so med njegovimi različicami cene precej različne. Najvišji paket opreme stane že več kot 25 tisoč evrov in iz vidika cene se zdi bolj zanimiva srednja možnost “boost”. Ta namreč stane dobrih 22 tisočakov. Pri opremi pa je treba odmisliti žaromete LED in se zadovoljiti s halogenskimi, brezžično polnjenje telefona, 360-stopinjski pogled kamere in gretje sprednjih sedežev, največja razlika pa je v moči motorja - ta znaša 65 kilovatov, kar je precej manj kot 115 kilovatov v najzmogljivejši različici. Razlika v ceni je 2.900 evrov, kar je sorazmerno veliko.

Zanimivo bo videti, ali bo BYD ceno za najvišjo različico spustil za 300 evrov in šele takrat bo tak surf upravičen do napovedane najvišje subvencije 7.800 evrov.

Kot pri večini kitajskih avtomobilov je treba tudi pri BYD dolphin surfu pohvaliti visoko raven serijske opreme, zato je tudi cenovna primerjava s twingom težja. Renaultov avtomobil ima precej več doplačil. Če bi si skonfigurirali dobro opremljenega, bi stal vsaj okrog 23 tisočakov.

