Avtorji:
R. P., Pe. M., Š. L., STA

Nedelja,
8. 3. 2026,
19.42

Osveženo pred

20 minut

Liga ABA, drugi del, 2. krog

Liga ABA, drugi del, 2. krog

Velik skalp Cedevite Olimpije, v Stožicah je na kolena spravila Dubaj

Cedevita Olimpija : Dubaj | Cedevita Olimpija je Dubaju zadala drugi poraz. | Foto Aleš Fevžer

Cedevita Olimpija je Dubaju zadala drugi poraz.

Foto: Aleš Fevžer

Košarkarji Cedevite Olimpije so v drugem krogu drugega dela lige ABA v skupini top 8 prišli do velike zmage, na kolena so spravili vodilni Dubaj in mu zadali šele drugi poraz v tem tekmovanju. Zvezdniško gostujočo zasedbo, za katero igra tudi Klemen Prepelič, so premagali s 93:80. Za ljubljansko zasedbo, ki je vodila praktično vso tekmo, je debitiral Ognjen Jaramaz. Umoja Gibson je ob zmagi dosegel 20 točk, Aleksej Nikolić 17, mladi Cameron Houindo pa je končal s 16 točkami. V skupini za obstanek je Krka v soboto v Novem mestu po preobratu v zadnjih sekundah in po trojki Nika Bačvića z 72:71 ugnala Ilirijo.

Ljubljanska ekipa je v skupini za prvaka regionalne lige vknjižila prvo zmago, potem ko je pred domačimi gledalci na kolena položila evroligaša iz Dubaja, kar je lep obet pred sredino tekmo osmine finala v evropski ligi proti nemškemu Chemnitzu.

V slovenski prestolnici se je od prve do zadnje minute odvijal ogorčen boj za vsako žogo. Obe ekipi sta igrali v valovih, na veliko veselje domačih gledalcev pa so bili v prelomnih trenutkih dvoboja bolj zbrani in preudarni izbranci črnogorskega strokovnjaka na ljubljanski klopi Zvezdana Mitrovića.

Olimpija je nazadnje zvezdniškemu tekmecu v hrbet pogledala v 27. minuti (58:59), do zadnjega zvoka sirene pa je bila nato vselej korak pred zasedbo iz Združenih arabskih emiratov.

Cameron Houindo je k zmagi prispeval 16 točk. | Foto: Aleš Fevžer Cameron Houindo je k zmagi prispeval 16 točk. Foto: Aleš Fevžer V 36. minuti je Francoz Cameron Houindo zadel za vodstvo z 85:76 in gostujočega trenerja Jurico Golemca prisilil, da je zahteval minuto odmora. A Ljubljančani v prelomnih trenutkih dvoboja niso popustili, goste so vseskozi imeli pod nadzorom in si na koncu priigrali tudi najvišjo prednost na tekmi (93:80).

V ljubljanski ekipi je bil najučinkovitejši Umoja Gobson z 20 točkami in osmimi asistencami. Aleksej Nikolić je za zmago prispeval 17 točk, izkazal pa se je tudi Houindo s 16 točkami in šestimi skoki.

Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo v tem tekmovanju igrala 15. marca, ko se bo v gosteh pomerila z beograjskim Partizanom.

Varovance Zvezdana Mitrovića že v sredo čaka tekma osmine finala v evropski ligi proti nemškemu Chemnitzu. | Foto: Aleš Fevžer Varovance Zvezdana Mitrovića že v sredo čaka tekma osmine finala v evropski ligi proti nemškemu Chemnitzu. Foto: Aleš Fevžer

Krka do drami do zmage

Krka je v soboto vknjižila prvo zmago v skupini za obstanek lige ABA. Pred domačimi gledalci je po redko videnem preobratu v zadnjih sekundah dobila slovenski obračun s Perspektivo Ilirijo z 72:71.

Ljubljančani so imeli 23 sekund pred koncem tekme štiri točke prednosti (71:67). Krka je s košem Leona Šantlja znižala razliko na dve točki, nato pa je Jan Rebec ukradel žogo Marku Padjenu, za Krko pa je Niko Bačvić dosegel trojko za vodstvo. Perspektivi Iliriji je ostalo še dobrih osem sekund za zadnji napad, vendar poskus Roberta Jurkovića v zadnji sekundi ni bil niti blizu cilja.

Mark Padjen proti Žaku Smrekarju, na koncu je bil zadovoljen slednji. | Foto: KK Krka/Primož Hren/liga ABA Mark Padjen proti Žaku Smrekarju, na koncu je bil zadovoljen slednji. Foto: KK Krka/Primož Hren/liga ABA

Novomeščani so se po porazu pred tremi tedni na Dunaju prešerno veselili pomembnih dveh točk, zasedba Stipeta Modrića, ki je pred štirimi dnevi po podaljšku slavila v Splitu, pa je razočarana zapustila parket zaradi zapravljene priložnosti. Obe ekipi imata zdaj po šest zmag in sta v sredini lestvice.

Pri domačih je največ točk dosegel Leon Šantelj (14), najvišji statistični indeks pa je imel Niko Bačvić za 9 točk, 7 skokov in 5 podaj (18). Na drugi strani sta bila najbolj razpoložena Boban Marjanović (21 točk, 8 skokov) in Jerome Green (15 točk).

Tako Krka kot Perspektiva Ilirija bosta naslednji tekmi igrali v petek, 13. marca. Novomeščani bodo gostovali v Zadru, Ljubljančane pa v Tivoliju čaka FMP.

V petek je Split s 77:106 klonil na gostovanju pri Zadru, Zoran Dragić je za poražence dosegel sedem točk in dva skoka, Borac pa je doma s 85:76 premagal Dunaj, pri katerem ni bilo poškodovanega Gregorja Glasa.

Liga ABA, drugi del, 2. krog

Petek, 6. marec:

Sobota, 7. marec:

Nedelja, 8. marec:

Ponedeljek, 9. marec:

Lestvici:

Top 8:

Skupina za obstanek:

Cedevita Olimpija, Zvezdan Mitrović
Jurica Golemac
KK Perspektiva Ilirija KK Krka Novo mesto Cedevita Olimpija ABA liga
