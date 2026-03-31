Ilirija proti Dragiću, novo zahtevno delo za Cedevito Olimpijo

V sedmem krogu v okviru skupine za obstanek se bo Perspektiva Ilirija v sredo v Hali Tivoli pomerila s Splitom Zorana Dragića. Cedevito Olimpijo, ki je izgubila zadnjih pet zaporednih tekem, v šestem krogu lige za prvaka v soboto čaka zahtevno gostovanje pri Dubaju Klemna Prepeliča. Krka se bo v ponedeljek mudila pri Megi.