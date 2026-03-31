Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
31. 3. 2026,
16.06

59 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Bolgarija Borislav Mihajlov

Torek, 31. 3. 2026, 16.06

59 minut

Borislav Mihajlov (1963 - 2026)

Umrl nekdanji bolgarski kapetan in predsednik zveze Mihajlov

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Borislav Mihajlov (1963 - 2026) | Foto Guliverimage

Borislav Mihajlov (1963 - 2026).

Foto: Guliverimage

Bolgarska nogometna zveza (BFS) je sporočila, da je v 63. letu starosti umrl nekdanji kapetan bolgarske izbrane vrste in poznejši dolgoletni predsednik domače zveze Borislav Mihajlov. Po možganski kapi je bil zadnjih nekaj mesecev v bolnišnici, v zadnjih tednih pa v umetni komi.

Mihajlov je bil član bolgarske reprezentance in njen kapetan, ko je Bolgarija dosegla največji uspeh v zgodovini.

Leta 1994 je na svetovnem prvenstvu v ZDA igrala v tekmi za tretje mesto in izgubila s Švedsko, četrto mesto na SP pa je največji uspeh Bolgarije na teh tekmovanjih. Mihajlov je bil kot vratar kapetan izbrane vrste na SP 1994, sodeloval pa je tudi na SP leta 1986, na evropskem prvenstvu 1996 in na SP leta 1998 v Franciji. Takrat je Bolgarija doslej zadnjič nastopila na mundialu.

Skupno je kot aktiven igralec zbral 102 nastopa za Bolgarijo. Po koncu kariere je bil funkcionar, med letoma 2005 in 2023 je kot predsednik tudi vodil bolgarsko zvezo. Bil je tudi član izvršnega odbora evropske zveze Uefe.

Bolgarija Borislav Mihajlov
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.