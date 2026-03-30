Slovensko moško člansko košarkarsko reprezentanco v začetku julija čaka zaključek prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Domačo tekmo s Švedsko bo 6. julija igrala v ljubljanskih Stožicah, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije.

Pomlajena slovenska izbrana vrsta je z odliko opravila februarski kvalifikacijski cikel. Z dvema zmagama nad Češko je po štirih odigranih tekmah s tremi zmagami in porazom prevzela prvo mesto na lestvici skupine H. Češka in Estonija sta do zdaj zbrali dve zmagi in dva poraza, Švedska ima zmago in tri poraze.

Za zaključek prvega dela kvalifikacij bodo Slovenci v petek, 3. julija, gostovali v Estoniji in v ponedeljek, 6. julija, ob 20. uri v ljubljanskih Stožicah gostil Švedsko. Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića bodo priprave začeli sredi junija.

Odigrali bodo tudi izjemno zanimiv pripravljalni dvoboj. Ob zaključku šolskega leta bodo v soboto, 27. junija, ob 20. uri v celjskem Zlatorogu moči merili z reprezentanco Italije.

Zadnjo uradno tekmo so slovenski reprezentanti v Areni Stožice odigrali 30. junija 2022, ko so v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo po izjemni predstavi s kar 97:69 ugnali Hrvaško. Slovenija se bo tako navijačem na uradni tekmi v največji domači dvorani predstavila po štirih letih.

Reprezentančnega poletja še ne bo konec

S tem pa pestrega reprezentančnega poletja še ne bo konec. Kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki ga bo med 27. avgustom in 12. septembrom 2027 gostil Katar, se bodo namreč nadaljevale že konec avgusta.

Po šestih odigranih tekmah bodo iz uvodnega skupinskega dela napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin in tvorile nove štiri skupine po sistemu (I = A + B, J = C + D, K = E + F in L = G + H). Vsi rezultati iz prvega dela kvalifikacij se prenašajo. Prve tri ekipe iz skupine H, v kateri je Slovenija, bodo naslednjih šest tekem igrale proti trem najboljšim iz skupine G – Franciji, Finski, Madžarski ali Belgiji. Glede na trenutno razmerje moči je slovenska vrsta na odlični poti k napredovanju v drugi del.

Tudi v drugem delu vsako reprezentanco čaka šest tekem, po tri na domačem igrišču in tri v gosteh. Četrto kvalifikacijsko okno oziroma prvo drugega dela bo na sporedu med 24. avgustom in 1. septembrom 2026, drugo med 23. novembrom in 1. decembrom istega leta ter zadnje med 22. februarjem in 2. marcem 2027.

Novo sestavljena skupina L (iz prvega dela združeni skupini G in H) naj bi uvodni tekmi drugega dela po predvidenem razporedu igrali 27. in 30. avgusta, s tem da naj bi moštva iz trenutne slovenske skupine H najprej gostovale, domačo tekmo pa igrale v nedeljo 30. avgusta.

Tudi v avgustovskem pripravljalnem obdobju bo slovenska reprezentanca odigrala dve močni pripravljalni tekmi. V sredo, 19. avgusta, ob 20. uri bo v ljubljanskih Stožicah gostila Latvijo, tekmec za dvoboj v soboto, 22. avgusta, ob 18. uri v celjskem Zlatorogu, pa bo znan kmalu, so še sporočili s KZS.

