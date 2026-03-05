Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Četrtek,
5. 3. 2026,
7.35

Osveženo pred

17 minut

Četrtek, 5. 3. 2026, 7.35

17 minut

Člani Dubaja že v Ljubljani, z njimi tudi številni člani evropskih velikanov

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jurica Golemac | Dubaj z Jurico Golemcem se bo v nedeljo v Stožicah pomeril s Cedevito Olimpijo. | Foto www.alesfevzer.com

Dubaj z Jurico Golemcem se bo v nedeljo v Stožicah pomeril s Cedevito Olimpijo.

Foto: www.alesfevzer.com

Košarkarji Dubaja, ki jih v nedeljo čaka tekma lige ABA proti Cedeviti Olimpiji, so v sredo zvečer prek Abu Dabija uspešno prispeli v Ljubljano, z njimi pa so potovali tudi košarkarji nekaterih drugih klubov, ki so v zadnjih dneh obtičali v Dubaju in okolici.

Klub iz Dubaja je v četrtkovem objavljenem sporočilu za javnost, medtem ko je ekipa na poti v Ljubljano opravila postanek za točenje goriva v Egiptu, sporočil seznam igralcev, ki so jim pomagali pri vrnitvi v evropska tekmovanja.

Med najbolj izpostavljenimi imeni so bili igralci kluba Maccabi Tel Aviv Iffe Lundberg, Lonnie Walker in Jimmy Clark. Zraven so bili tudi člani srbskega Partizana Dylan Osetkowski, Shake Milton in Duane Washington Jr.

Francoski klub Asvel je pozdravil vrnitev Adama Atamne in Armela Traoreja, na letalu pa je bil tudi center kluba Anadolu Efes Vincent Poirier. V Evropo sta se po zaslugi prizadevanj Dubai BC vrnila tudi Kaodirichi Akobundu-Ehiogu iz Manrese ter Stedmon Lemon iz Panionios.

Po navedbah v sporočilu je skupina igralcev neposredno odpotovala v Ljubljano z ločenim poletom, na katerem so bili tudi sodniki turnirja Next Generation, zapisnikarsko osebje ter več skavtov lige NBA. Letalo Dubai BC je moralo zaradi večjih dimenzij opraviti tehnični postanek za točenje goriva v Egiptu, preden je nadaljevalo pot proti slovenski prestolnici.

Klub, ki ga vodi Jurica Golemac, v nedeljo v Stožicah čaka srečanje s Cedevito Olimpijo v okviru lige ABA. Dubaj bo sicer do nadaljnjega domače tekme igral v Sarajevu v sloviti dvorani Zetra, kamor bo klub odpotoval po nedeljski tekmi, ga pa prva tekma po reprezentančnem premoru čaka v nedeljo, saj je bila današnja tekma s Partizanom v evroligi prestavljena.

