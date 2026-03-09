Košarkarji Cedevite Olimpije so v nedeljo na odlični predstavi v Stožicah s 93:80 premagali evroligaški Dubaj na čelu z Jurico Golemcem in Klemnom Prepeličem. Strateg Cedevite Olimpije je bil po zmagi svojih varovancev presenečen in hkrati navdušen, ljubljanskemu klubu pa je čestital tudi trener Dubaja Jurica Golemac.

Dogajanje v okolici Stožic je bilo v nedeljo pestro. Medtem ko večni derbi v Stožicah med Olimpijo in Mariborom ni postregel z zadetki in pretirano energijo, pa je bilo povsem drugače dve uri kasneje v dvorani Stožice, kjer so košarkarji Cedevite Olimpije še enkrat več v tej sezoni s svojo predstavo navdušili. Praktično vseh 40 minut so bili boljši od evroligaškega Dubaja, ki kljub zvezdniški zasedbi ni imel odgovora na fanatično igro članov Olimpije, čeprav so v ljubljanskem taboru pogrešali poškodovana DJ Stewarta in Thomasa Kennedyja in čeprav je bila v glavi Zvezdana Mitrovića tudi že sredina tekma osmine finala Eurocupa proti Chemnitzu.

"Čestitke fantom, ker so pripravili veliko presenečenje, saj smo dosegli zmago proti evroligaški ekipi z neverjetno kakovostjo. Za nameček smo igrali brez DJ Stewarta, pa tudi Kennedyja, ki se je vnovič poškodoval na ogrevanju pred tekmo. Lepa zmaga, v reprezentančnem oknu smo dobro trenirali in čez dva dneva moramo biti spet na maksimumu. Težko si je zamisliti boljše vabilo in popotnico za sredo, da ljudje pridejo v Stožice, fantje si z delom na in ob terenu več kot zaslužijo," je navijače, ki se jih je v nedeljo zbralo slabih štiri tisoč, pozval Mitrović.

V dresu Cedevite Olimpije je debi dočakal Ognjen Jaramaz. Foto: Aleš Fevžer

Ljubljanski strokovni štab je minutažo tudi z mislijo na sredo porazdelil med vse košarkarje, nihče ni presegel meje 30 minut. Svoj debi v dresu Olimpije je po dolgem okrevanju po poškodbi dočakal Ognjen Jaramaz, ki je v slabih 23 minutah na parketu dosegel osem točk. Prvi strelec je bil Umoja Gibson z 20, izkazal se je mladi Cameron Houindo s 16. "Nosilce igre smo želeli zadržati nekje na 25 minutah, nismo želeli, da igrajo več kot trideset minut, vsaka minuta je v takšnem ritmu tekem več kot pomembna. Hvala tudi preostalim košarkarjem, ki so dodali svoje. Houindo je dokazal, da se odlično razvija, tako kot Beringer lani, dobro treniramo," je dejal Mitrović.

Golemac: Olimpija si to zasluži

Bolj mrkega pogleda je bil po porazu strateg Dubaja Jurica Golemac, za katerim, tako kot za celotno ekipo Dubaja, ni lahko obdobje. Po dogajanju v Dubaju je namreč ekipa v sredo odpotovala v Ljubljano, od tu pa bo sledila pot v Sarajevo, kjer bo zdaj začasni dom dubajskega kluba. "Čestitke Cedeviti Olimpiji za več kot zasluženo zmago. Igrali so s pravo mero energije in fizičnosti skozi celotno tekmo, mi nismo mogli najti svojega ritma in peterke s pravo energijo in idejami. Imeli smo le osem asistenc, kar je najmanj v celotni sezoni, tako da nas čakata analiza in usmeritev naprej. Olimpiji želim vse najboljše za prihodnost," je povedal Golemac.

Jurica Golemac Foto: Aleš Fevžer

Tudi on bi si v Stožicah želel še več gledalcev. "Olimpija igra odlično, pozna se dobro delo trenerja, da imajo samozavest, da garajo eden za drugega in da tisti, ki ni na stotih odstotkih, ne igra. Res igrajo odlično košarko in v tej sezoni lahko naredijo veliko v Eurocupu in v ligi ABA. Malce mi je žal, ker dvorana ni bila polna, mislim, da si Olimpija to zasluži, še posebej če gostuje evroligaš, ji pa želim vso srečo, sploh na naslednji tekmi v evropskem pokalu," se je proti sredi še ozrl Golemac.

Na drugi strani je dogajanje pokomentiral tudi Mitrović. "Hvala Jurici za komplimente, vemo, kaj se je v Dubaju in z ekipo dogajalo v zadnjih dneh in je razumljivo, da ne morejo odigrati na maksimumu. Tu so izpuščeni treningi, stres, selitev iz Dubaja … to so velike težave in želim jim vso srečo v nadaljevanju tekmovanja," je dodal Črnogorec.

Cedevito Olimpijo v sredo čaka boj za četrtfinale Eurocupa. Foto: Aleš Fevžer

Izjemno pomembno vlogo je vnovič v tej sezoni imel odlični Aleksej Nikolić, njegovi dve trojki v tretji četrtini sta na noge spravili tudi prvega moža Cedevite Olimpije Emila Tedeschija, ki je iz prve vrste vneto spremljal dogajanje na parketu. "Šli smo sproščeno v to tekmo od samega začetka, na koncu smo pobrali to zmago. Takšna zmaga ti da veliko samozavesti, še bolj pa to, da smo še enkrat več pokazali lepo in dobro igro. Ni bilo veliko padcev in to je pomembno. Zaradi teh stvari smo lahko samozavestni in komaj čakamo sredo," je povedal Nikolić.

O sredinem tekmecu je nekaj besed dodal tudi Mitrović. "Ta ekipa lahko premaga najboljšega, a tudi izgubi proti najslabšim, kar so že pokazali. To je zelo atletska, fizična ekipa, in če padeš v njihov ritem, je težko. Dobili so dve najboljši ekipi v njihovi skupini, torej Bourg in Bešiktaš in to v gosteh, kar veliko pove, tukaj ni vlog favoritov. Tudi po proračunu smo na podobni ravni. Ko imajo pomembne tekme, odigrajo zelo dobro. Treba bo biti fokusiran, upam, da se vrneta Stewart in tudi Kennedy, danes nas je negativno presenetila ta nova poškodba," je dodal črnogorski strokovnjak na ljubljanski klopi.

