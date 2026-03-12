Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Četrtek,
12. 3. 2026,
13.13

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Volilni škandal v Švici: Nihče ne ve, kako je glasovalo dva tisoč ljudi

Volilni škandal v Švici: Nihče ne ve, kako je glasovalo dva tisoč ljudi

Glasovi nekaj več kot dva tisoč volivcev, ki so svoje mnenje na referendumu izrazili elektronsko, so sicer predstavljali le okrog štiri odstotke vseh glasov, oddanih v kantonu Basel-Stadt, in v nobenem primeru ne bi spremenili končnih rezultatov referenduma. V kantonu Basel-Stadt jih kljub temu uradno ne bodo razglasili do 21. marca.

Glasovi nekaj več kot dva tisoč volivcev, ki so svoje mnenje na referendumu izrazili elektronsko, so sicer predstavljali le okrog štiri odstotke vseh glasov, oddanih v kantonu Basel-Stadt, in v nobenem primeru ne bi spremenili končnih rezultatov referenduma. V kantonu Basel-Stadt jih kljub temu uradno ne bodo razglasili do 21. marca.

Foto: Shutterstock

V Švici je v nedeljo, 8. marca, potekal referendum, na katerem so švicarski volivci odločali o več vprašanjih. V švicarskem kantonu Basel-Stadt je lahko okrog deset tisoč volivcev sodelovalo v pilotnem projektu e-volitev, ki pa se je močno zalomil. Glasovi dela volivcev, ki so svoj glas oddali elektronsko, namreč ostajajo neznanka, saj jih oblasti kantona Basel-Stadt ne morejo dešifrirati.

Švicarji so na nedeljskem referendumu med drugim glasovali o znižanju letnega prispevka gospodinjstev za javno radiotelevizijo SRG (predlog je bil zavrnjen) in vpisu pravice do uporabe gotovine v ustavo (predlog je bil sprejet).

V kantonu Basel-Stadt je bilo 10.300 volivcem, ki imajo tam stalno prijavljeno stalno prebivališče, a bodisi živijo drugje bodisi zaradi zdravstvenih težav ne morejo priti na volišče, ponujeno sodelovanje v pilotnem projektu e-volitev.

Anketa 2
Nihče ne zna odkleniti rezultatov elektronskega glasovanja

To možnost je po navedbah švicarske medijske hiše Swissinfo izkoristilo 2.048 ljudi, a za zdaj nihče ne ve, kako so glasovali.

Trije ključki USB, na katerih so zabeleženi njihovi glasovi, so namreč šifrirani, regionalne oblasti pa ne vedo, kako jih dešifrirati. Strojna oprema, ki bi to morala storiti, naj namreč ne bi delovala.

Do zaprtja volišč v nedeljo je sistem za e-glasovanje zbral 2.048 glasov, vendar jih uradniki v kantonu Basel-Stadt s priloženo strojno opremo niso mogli dešifrirati. Pri zbiranju glasov so bili uporabljeni trije ključi USB, vendar tudi s kodo za dešifriranje ni deloval nobeden, so pojasnili za švicarske medije.

Rezultati referenduma v nobenem primeru ne bi bili spremenjeni

Glasovi nekaj več kot dva tisoč volivcev, ki so svoje mnenje na referendumu izrazili elektronsko, so sicer predstavljali le okrog štiri odstotke vseh glasov, oddanih v kantonu Basel-Stadt, in po poročanju Swissinfo v nobenem primeru ne bi spremenili končnih rezultatov referenduma.

Državno tožilstvo je sprožilo kazenski postopek

Oblasti v kantonu Basel-Stadt rezultatov referenduma kljub temu uradno ne bodo razglasile do 21. marca, sprožile pa so tudi preiskavo, kaj se je zgodilo, da glasovi volivcev niso bili slišani. Za to so se volivcem, ki so sodelovali v pilotnem projektu e-volitev, tudi opravičili. Okrožno tožilstvo je medtem začelo kazenski postopek, še poroča Swissinfo. 

Elektronska oddaja referendumskih glasov v treh drugih švicarskih kantonih – Thurgau, Graubünden in St. Gallen – je medtem potekala brez težav.

e-volitve referendum Švica
