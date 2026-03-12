Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Četrtek,
12. 3. 2026,
12.00

Osveženo pred

17 minut

Četrtek, 12. 3. 2026, 12.00

17 minut

Dirka od Tirenskega do Jadranskega morja, 4. etapa (213 km)

Rogliča čaka razginan teren, bodo ubežniki izkoristili ponujeno priložnost?

Avtor:
A. T. K.

Primož Roglič | Kolesarje na dirki Tirenno–Adriatico čaka razgibana četrta etapa z 213 kilometri in 2.800 višinskimi metri. | Foto Guliverimage

Kolesarje na dirki Tirenno–Adriatico čaka razgibana četrta etapa z 213 kilometri in 2.800 višinskimi metri.

Foto: Guliverimage

Dirka od Tirenskega do Jadranskega morja se danes nadaljuje z razgibano četrto etapo od Tagliacozza do Martinsicura. Kolesarje čaka 213 kilometrov dolga etapa s približno 2.800 višinskimi metri, ki bi lahko ponudila priložnost ubežnikom. Etapa se je začela ob 10.25, v cilju pa jih pričakujejo približno ob 15.45.

Tobias Lund Andresen
Sportal Milan premagan v ciljnem šprintu, 10. zmaga za Andresena

Že takoj po startu sta bila na programu dva približno 12 kilometrov dolga vzpona s povprečnim petodstotnim naklonom, kjer se je oblikovala močna ubežna skupina. Razgiban bo tudi zaključek etape. V zadnjih 50 kilometrih sledijo štirje vzponi, ki bodo verjetno odločili potek dirke.

Profil četrte etape dirke Tirenno–Adriatico:

Tirenno-Adriatico, 4. etapa | Foto:

Po vrhu zadnjega klanca sledi večinoma ravninski zaključek proti Martinsicuru, kar odpira vrata različnim scenarijem: napadom iz manjše skupine, uspešni ubežni akciji ali sprintu zmanjšane glavnine.

Svojo priložnost bi lahko danes iskal tudi Primož Roglič. Športni direktor ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe Christian Pömer je v pogovoru za Sportal poudaril, da je slovenski šampion nesporni kapetan ekipe, a da bodo skušali igrati na več kart.

Po treh etapah v skupnem seštevku vodi Mehičan Isaac del Toro, ki ima pred Rogličevim klubskim kolegom Giuliem Pellizzarijem le štiri sekunde prednosti. Roglič z 18 sekundami zaostanka zaseda peto mesto. Za razplet dirke bosta najverjetneje odločilni petkova in sobotna etapa. Na dirki nastopata še dva Slovenca, Jan Tratnik in Domen Novak, ki opravljata vlogo pomočnika.  

