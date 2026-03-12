Rogliča čaka razginan teren, bodo ubežniki izkoristili ponujeno priložnost?

Dirka od Tirenskega do Jadranskega morja se danes nadaljuje z razgibano četrto etapo od Tagliacozza do Martinsicura. Kolesarje čaka 213 kilometrov dolga etapa s približno 2.800 višinskimi metri, ki bi lahko ponudila priložnost ubežnikom. Etapa se je začela ob 10.25, v cilju pa jih pričakujejo približno ob 15.45.

Že takoj po startu sta bila na programu dva približno 12 kilometrov dolga vzpona s povprečnim petodstotnim naklonom, kjer se je oblikovala močna ubežna skupina. Razgiban bo tudi zaključek etape. V zadnjih 50 kilometrih sledijo štirje vzponi, ki bodo verjetno odločili potek dirke.

Profil četrte etape dirke Tirenno–Adriatico:

Po vrhu zadnjega klanca sledi večinoma ravninski zaključek proti Martinsicuru, kar odpira vrata različnim scenarijem: napadom iz manjše skupine, uspešni ubežni akciji ali sprintu zmanjšane glavnine.

Svojo priložnost bi lahko danes iskal tudi Primož Roglič. Športni direktor ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe Christian Pömer je v pogovoru za Sportal poudaril, da je slovenski šampion nesporni kapetan ekipe, a da bodo skušali igrati na več kart.

Po treh etapah v skupnem seštevku vodi Mehičan Isaac del Toro, ki ima pred Rogličevim klubskim kolegom Giuliem Pellizzarijem le štiri sekunde prednosti. Roglič z 18 sekundami zaostanka zaseda peto mesto. Za razplet dirke bosta najverjetneje odločilni petkova in sobotna etapa. Na dirki nastopata še dva Slovenca, Jan Tratnik in Domen Novak, ki opravljata vlogo pomočnika.

