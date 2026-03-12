Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Alenka Teran Košir

Četrtek,
12. 3. 2026,
11.49

Osveženo pred

39 minut

Tadej Pogačar ne izgublja časa, z makadama na tlakovce Severnega pekla #video

Tadej Pogačar Pariz-Roubaix 2025 | Tadej Pogačar je lani na svojem krstnem članskem nastopu na prestižni tlakovani klasiki Pariz–Roubaix zaostal le za specialistom za klasike Mathieujem van der Poelom. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar je lani na svojem krstnem članskem nastopu na prestižni tlakovani klasiki Pariz–Roubaix zaostal le za specialistom za klasike Mathieujem van der Poelom.

Foto: Guliverimage

Tadej Pogačar ne skriva, da si je v letošnji sezoni zadal dva velika cilja na dirkah, kjer še ni zmagal: na prvem spomeniku sezone, Milano–Sanremu (21. marca), in na legendarni klasiki na tlakovanih odsekih Pariz–Roubaix, ki bo na sporedu čez natanko mesec dni, 12. aprila. Kako resno se loteva priprav na obe dirki, potrjujejo tudi posnetki na družbenih omrežjih in podatki s platforme Strava.

Le dva dni po tem, ko je sezono začel z novo spektakularno zmago na italijanski dirki Strade Bianche, se je Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) skupaj z mehanikom Boštjanom Kavčnikom, maserjem Maticem Božičem in klubskim kolegom Florianom Vermeerschem odpravil na sever Francije. Tam so si v dveh dneh natančno ogledali tlakovane odseke, ki jih čez točno mesec dni, 12. aprila, čakajo na sloviti dirki Pariz–Roubaix, letos že v 123. izvedbi.

Po podatkih s Strave sta Pogačar in Vermeersch na treningu prevozila kar 210 kilometrov in medtem obiskala tudi znameniti velodrom v Roubaixu, simbolični cilj ene najtežjih enodnevnih dirk na svetu. Trening sta začela nekoliko severneje, v Wevelgemu, na kolesu pa preživela pet ur in 46 minut ter dosegla povprečno hitrost 36,3 kilometra na uro.

Glede na objavo mehanika Kavčnika, ki v enem od kadrov v videoobjavi na Instagramu zakliče: "Rekord!", sta na nekaterih odsekih očitno postavljala tudi zelo hitre čase.

Pogačar: Raje bi prvič zmagal na Roubaixu kot petič na Touru

Pogačar je že decembra lani na medijskem dnevu ekipe UAE Emirates v španskem Benidormu odkrito priznal, da bi, če bi moral izbirati, raje osvojil Pariz–Roubaix kot pa peto skupno zmago na Dirki po Franciji, s katero bi se izenačil z legendami svetovnega kolesarstva, kot so Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault in Miguel Indurain.

"Tour sem že dobil štirikrat, razlika med nič in ena pa je večja kot med štiri in pet," je takrat pojasnil prvi zvezdnik svetovnega kolesarstva, ki je na priprave pripotoval prav z znamenitih severnofrancoskih tlakovcev, kjer so, kot je povedal, testirali tlakovce, noge in opremo. "Roubaix je dirka, ki mi je zlezla pod kožo. Ni pa to obsesija, kot pravijo nekateri. To je preprosto dirka, ki mi ustreza in na kateri si želim zmagati. Gre za nov izziv." 

Še prej Pogačarja čaka prvi spomenik sezone, Milano–Sanremo (21. marca). To je dirka, ki naj bi jo zaradi profila, ki favorizira sprinterje, po mnenju strokovnjakov najtežje dobil. O pripravah na dirko in sestavljanju ekipnega mozaika je v pogovoru za Sportal Domen Novak povedal naslednje:

