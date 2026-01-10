"Zmaga mi pomeni veliko, jubilej pa malo manj. Me je pa kar malce presenetilo, da narediš tako veliko razliko na tako majhni skakalnici," je po zmagi na Ljubnem ob Savinji, že četrti zaporedni na tem prizorišču, sicer pa jubilejni 30. v svetovnem pokalu, dejala vodilna skakalka zime Nika Prevc.

Ljubitelji smučarskih skokov, okoli 8.500 se jih je po podatkih organizatorjev zbralo na Ljubnem ob Savinji, so imeli znova razlog za veselico.

Najboljša skakalka svetovnega pokala Nika Prevc je slavila četrto zaporedno zmago na Ljubnem, kjer se je sicer zbrala okrnjena konkurenca, saj v Zgornje Savinjsko dolino niso pripotovale Japonke z drugo v seštevku Nozomi Marujamo na čelu, prav tako ne Norvežanke - izjema je nordijska kombinatorka Ingvild Synnøve Midtskogen - tekme izpušča tudi Kanadčanka Abigail Strate.

Prevc je bila zanesljivo najboljša že v kvalifikacijah, prav tako pa v obeh današnjih serijah. Na koncu je najbližjo zasledovalko Liso Eder premagala za 24,2 točke, tretja Selina Freitag je zaostala 33,6 točke.

Prve tri sobotne tekme na Ljubnem. Foto: Filip Barbalić

Prevc: Tako velika razliko na tako majhni skakalnici me je kar malce presenetila

Za 20-letno Gorenjko je to 30. zmaga svetovnega pokala, s katero se je na drugem mestu večne lestvice izenačila z upokojeno Maren Lundby, na prvem mestu je s 63 zmagami Japonka Sara Takanaši.

Foto: Filip Barbalić "Zmaga mi pomeni veliko, jubilej pa malo manj. Ne gledam toliko na lestvico, ker vem, da najbolje delujem takrat, ko sem osredotočena nase in tako naredim največ. Da pa narediš tako veliko razliko na tako majhni skakalnici, pa me je kar malce presenetilo. Počutila sem se zelo dobro v zraku zaradi odriva, ki mi je uspel, in sem lahko naprej samo uživala. Po dobrem preletu že veš, kam boš skočil," je po zmagi novinarjem dejala Prevc, vesela, da je skakalke znova spodbujalo več tisoč gledalcev: "Občinstvo me je dodatno podžgalo. Ustvari se neka posebna energija in podora, ki jo čutiš. Malce se sliši tudi na vrh."

Šesterica Slovenk do točk

Na tekmi je sicer nastopilo kar devet Slovenk, šesterica se je uspela uvrstiti v finale in osvojiti točke. Nika Vodan je zasedla šesto mesto, Katra Komar je v finalu s 16. napredovala na 11., domačinka Taja Terbovšek, ki je v začetku tedna debitirala v svetovnem pokalu, je s 15. mestom vknjižila svojo najboljšo uvrstitev, Maja Kovačič je bila 21., Jerica Jesenko pa 22., kar je njej najboljši rezultat na najvišji ravni. Skoraj vse so v finalu popravile uvrstitev iz prve serije oziroma ostale na istem mestu.

Točke je osvojilo šest Slovenk. Foto: Filip Barbalić

200 točk prednosti Prevc je ob odsotnosti Marujame skupno vodstvo povečala na 200 točk, zdaj je že pri 1.166 točkah. Tretja Lisa Eder zaostaja 427 točk. Deseterico zaokrožuje Nika Vodan.

Tepeš: Prevc eksplozivno že v prvi seriji

"Super tekma, predvsem mi je všeč, da so punce v drugi seriji napredovale po razpredelnici. Vse od Maje Kovačič naprej, ki je skočila kot prva. Skakale so bolje, tega smo si želeli videti. Nika Prevc je bila zelo eksplozivna že po prvem skoku, ostale pa so imele nekaj rezerv," je po sobotnem delu dejal glavni trener A-reprezentance Jurij Tepeš.

Velika razlika Prevc pred tekmicami ga ni presenetila. "Ne, ker sem vedel, da je Nika sposobna skočiti tako. Na tekmi je dokončno eksplodirala," pravi Tepeš, ki ga je nekoliko presenetilo, da ni bilo Marujame.

"Super tekma, predvsem mi je všeč, da so punce v drugi seriji napredovale po razpredelnici." Foto: Filip Barbalić

"Za Norvežane sem po lanskem dogajanju (Thea Minyan Bjørseth je grdo padla in se poškodovala, op. a.) pričakoval, da jih ne bo, gre za neke vrste protest. Japonci so šli domov, malo me je presenetilo, da ni prišla vsaj Nozomi Marujama, ampak so se v Beljaku odločili drugače. Konkurenca je bila solidna, nekaj najboljših pa je manjkalo," je dodal glavni trener in pojasnil, da sami ne bodo izpuščali tekem.

"Mi bomo v torek odpotovali na Kitajsko. Poleti smo močno trenirali, da bomo letos zdržali celo zimo. Raje ostajamo v ritmu pred olimpijskimi igrami, kot pa da ostajamo doma in razmišljamo, kaj bo. Če so skoki dovolj dobri in smo v ritmu, je to dovolj."

Pred odhodom v Azijo jih v nedeljo čaka še druga posamična tekma svetovnega pokala na Ljubnem.