Od sesalcev do superšportnika: nova neverjetna zgodba iz Kitajske #foto

Kitajec Yu Hao še ni dopolnil 40 let, a je na noge postavil uveljavljeno podjetje za proizvodnjo sesalcev, zdaj pa razkriva še svoje ambiciozne avtomobilske načrte. Strma pot vzpona od sesalcev do superšportnika z močjo skoraj dva tisoč "konjev" je tipično novodobno kitajska – Hao si medtem svoj prvi serijski avtomobil želi izdelovati v Nemčiji.

Še pred kakšnimi desetimi leti bi se zdele naslednje trditve neuresničljive – dizelski motorji bodo v Evropi padli na skrajno točko obstoja, najbolje prodajan avtomobil na svetu bo električni (tesla model Y v letu 2024), izvršni direktor Bugattija bo postal Hrvat, po večjih mestih bodo začeli voziti avtonomni taksiji brez voznika, polovica novih avtomobilov na Kitajskem ima priključni kabel, v svet proizvodnje avtomobilov pa se hitro in skoraj čez noč uspešno vključujejo tudi podjetja iz povsem drugih gospodarskih vod.

Meteorski vzpon kitajskega Xiaomija – zgolj izjema ali napoved hitrejšega preboja v avtomobilski svet?

Primer Xiaomija – uveljavljeni kitajski proizvajalec telefonov in različnih elektronskih naprav se je odločil še za proizvodnjo avtomobilov. Uspeh je bil hiter in nesluten. Kitajci so stali več ur v vrsti, da so lahko avtomobil zgolj videli v živo.

Čakalne vrste za oba modela SU7 in YU7 so dolge, saj proizvodnja ne dohiteva povpraševanja. V Evropo naj bi električni xiaomiji prišli leta 2027. Da, to so prav tisti avtomobili, s katerimi se je v ZDA dolgo vozil predsednik Ford in navdušenje nad kitajskim avtomobilom brez kančka sramu tudi javno priznal.

Devet let izdelujejo cenovno dostopne sesalce, zdaj pa imajo že visokozmogljiv avtomobil

Nov zanimiv mejnik prinaša podjetje Dreame. Primarno je poznano kot proizvajalec gospodinjskih aparatov — zlasti robotskih sesalnikov, pokončnih sesalnikov, robotskih kosilnic, sušilnikov za lase ter povezljivih naprav za pametni dom.

Dreame je na sejem zabavne elektronike CES v Las Vegas te dni pripeljal tri električne superšportnike, ki po svojem videzu prav nič sramežljivo ne kličejo po bugattijih. Podobnosti vendarle niso tako očitne, kot bi lahko sklepali po prvih risbah.

Kaj je v ozadju?

Dreame Technology Co., Ltd. je kitajsko tehnološko podjetje, ki ga je leta 2017 ustanovil Yu Hao.

Ta se je med študijem na univerzi specializiral za računalniško fluidno mehaniko, kar je neposredno vplivalo na njegov pristop k razvoju motornih in robotskih sistemov. Že pri starosti okrog 12 let je razvil dvosmerno krmilno vezje. Med študijem je vodil eno izmed delavnic, kjer so razvijali brezpilotne letalnike. Nove znanstvene koncepte iz aeronavtike je želel prenesti v vsakodnevne potrošniške elektronske naprave.

Podjetje je del Xiaomijevega ekosistema (Xiaomi Ecological Chain). Povezava z Xiaomijem je zanimiva, podrobnosti pa pri avtomobilskem projektu še niso znane. Pomoč je lahko finančna ali pa tudi v pridobljenem znanju Xiaomija prek svojih avtomobilov. Dreame je sicer vstop v avtomobilizem napovedal šele letos poleti, a z razvojem električnih motorjev in algoritmov umetne inteligence naj bi začeli že pred več kot desetimi leti. Dreame je medtem na kupu tudi zbral razvojno ekipo z okrog tisoč različnimi strokovnjaki.

Vsaj eden med tremi naj bi postal serijski

Kitajci so tri superšportnike predstavili pod novima znamkama Kosmera in Nebula Next. Prvi se imenuje kar kosmera in ima štiri vrata, njegovi štirje elektromotorji pa zagotavljajo sistemsko moč več kot 1.900 "konjev". Avtomobil s štirimi vrati naj bi tehtal ravno toliko kilogramov, kar bi pomenilo razmerje moči in kilogramov v razmerju 1:1. Preveč idealno? Morda.

Poleg kosmere so v Las Vegas pripeljali še enako zmogljivo limuzino, ki pa je oblikovno precej manj dramatična. Ta avtomobil je le koncept, kar velja tudi za spet dramatično oblikovan superšportnik v zeleni barvi. To je Nebula Next 01, ki je bolj kot bugattijem podoben ferrariju. Zmogljivost je enaka kot pri kosmeri. Za zdaj ni znano, ali je katerih od obeh konceptov namenjen serijski proizvodnji.

Po trditvah izvršnega direktorja podjetja Dreame se bo proizvodnja kosmere začela letos v Berlinu, kjer želijo imeti tovarno blizu Tesline. Ali bo podjetju Dreame uspel preboj v zahtevni svet dragih superšportnikov z električnim ali priključnohibridnim pogonom, bo pokazal čas. Prav gotovo velja, da je izdelati stabilno avtomobilsko podjetje veliko težje kot na odmevno razstavo poslati le koncepte oziroma prototipe.