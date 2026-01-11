Flicku se pred el clasicom ob tem podatku lahko le smeji

Za prvo špansko lovoriko v letu 2026 se bosta danes na el clasicu ob 20. uri pomerila večna tekmeca, Barcelona in Real Madrid. Na zaključnem turnirju superpokala v Džidi v Savdski Arabiji bo tako danes postal znan zmagovalec španskega superpokala. Ta bo v žep pospravil dva milijona evrov, poraženec v finalu pa 1,4 milijona, medtem ko so že vsi štirje udeleženci z udeležbo pridobili 16,3 milijona evrov.

Branilka naslova Barcelona je v sredo gladko, s 5:0 premagala Athletic Bilbao, v četrtek pa sta za drugo mesto v velikem finalu med seboj obračunala še madridska tekmeca Real in Atletico z Janom Oblakom. Real je zmagal z 2:1.

Čeprav je trenerju Real Madrida Xabiju Alonsu v tej sezoni v La Ligi že uspelo premagati Hansija Flicka, pa so izločilne tekme in finale nekaj povsem drugega in prav tukaj je ugleda Nemca nemogoče prezreti. V svoji trenerski karieri se je namreč uvrstil v sedem finalov in v vsakem od njih zmagal. Pet od teh zmag je dosegel med svojim izjemno uspešnim obdobjem pri Bayernu iz Münchna, preostali dve pa je že dosegel z Barcelono, na obeh je zmagal proti Real Madridu. Prvi je bil španski superpokal, kjer je Barcelona dosegla veliko zmago s 5:2, drugi pa finale pokalnega tekmovanja, na katerem je Blaugrana zmagala s 3:2 in dvignila pokal.

Xabi Alonso Foto: Reuters

Morebiten poraz bi lahko ob tem dodatno zamajal trenerski stolček Alonsa, ki se je na klopi kraljevega kluba znašel pod pritiskom. "Kar najbolje moramo izkoristiti čas za pripravo na finale proti močni ekipi. Poleg nogometnega obstaja še mentalni in čustveni vidik. Pripraviti se moramo na najboljši možen način. Prepričani smo, da lahko jutri zmagamo, res smo. Mislim, da favorita ni, osredotočamo se le na stvari, ki jih lahko nadzorujemo. To je finale, dinamika bo drugačna, ampak moramo se spomniti preteklih tekem in se iz njih kaj naučiti," je še dodal španski strateg.

"Finale je finale, tekma proti Real Madridu pa je nekaj povsem drugega. Nočem slišati nobenega govora o favoritih. Želimo si le odlično predstavo in dober nogomet. Osredotočeni smo na tekmo in zaupam svojim igralcem, da se bodo dobro odrezali. Poskušali bomo dati vse od sebe, da zmagamo. Real je fantastična ekipa, ena najboljših. Imajo igralce svetovnega razreda najvišje kakovosti. Ampak jaz sem osredotočen na svojo ekipo, ker želimo osvojiti ta naslov ... Najpomembnejša je ekipa, ne kdo igra ali na katerem položaju igra," pa je na drugi strani dejal Flick.

Španski superpokal, finale:

Nedelja, 11. januar: