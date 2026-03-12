Malta namerava državljanom, starim 30 ali manj, izplačati 25 tisoč evrov, če so se za pet let pripravljeni odpovedati vožnji z avtomobilom in predati svoja vozniška dovoljenja. Ukrep je del vladne strategije za zmanjšanje prometnih zastojev in spodbujanje uporabe javnega prevoza. Od januarja letos se je na izziv prijavilo že sto mladih, prijave pa so odprte do 30. junija, poroča Malta Today.

Ponujanje finančne spodbude voznikom za predajo vozniškega dovoljenja se sliši kot začetek resničnostnega šova. Le malokdo bi verjel, da gre za politični ukrep, sprejet v Evropi.

Gre za način, kako se je Malta odločila zmanjšati število vozil na svojih cestah. Minister za promet Chris Bonett je sprožil vrsto pobud, katerih cilj je zmanjšanje prometa in sprememba lokalne potovalne kulture.

Kdo lahko sodeluje?

Eden od ukrepov je dodelitev 25 tisoč evrov oziroma pet tisoč na leto tistim, ki se za pet let odpovejo vozniškemu dovoljenju. Sodelujejo lahko tisti, ki so stari 30 let ali manj, živijo na Mlati vsaj sedem let in imajo najmanj 12 mesecev vozniških izkušenj z vozniškim dovoljenjem kategorije B.

Iz pobude so izključeni vozniki, ki jim je bilo vozniško dovoljenje začasno odvzeto ali preklicano, imetniki vozniških dovoljenj, ki niso iz Evropske unije, in tisti, ki ga potrebujejo za delo. Poleg tega ukrep velja izključno za lastnike zasebnih avtomobilov: izključena so motorna kolesa, kombiji in druga podobna vozila.

V celotnem petletnem obdobju je upravičencem do ukrepa prepovedano voziti vozila na Malti, pa tudi v tujini.

Kaj bo sledilo v primeru prekrška?

Vsakdo, ki bo med vpisom v program zaloten pri vožnji, bo kaznovan s pet tisoč evri, poleg tega pa bo moral vrniti preostali znesek subvencije in se soočiti s pravnimi posledicami.

Vozniki, ki si bodo premislili in se kadarkoli v petih letih odločili preklicati sodelovanje, bodo morali plačati globo in vrniti že izplačan znesek.

Kaj bo sledilo po petih letih?

Ko bo pet let minilo, bodo morali udeleženci zaprositi za novo vozniško dovoljenje in opraviti 15-urni tečaj vožnje.

Kljub pogojem je od januarja letos že več kot sto mladih oddalo vozniška dovoljenja. Prijave so odprte do 30. junija.