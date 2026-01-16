Na Darsu razkrili, kako poteka sanacija štajerske avtoceste

Po hudi prometni nesreči, ki se je v četrtek okoli 8. ure zgodila na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug, v kateri je umrl 28-letni voznik kombija, je večja škoda nastala tudi na vozišču, ki so ga deloma že popravili. Na Darsu so se oglasili s svežimi informacijami o poteku sanacije.

Več tisoč litrov goriva onesnažilo potok Ložnica

Na Darsu so poudarili, da so bili njihovi vzdrževalci v četrtek na kraju dogodka v najkrajšem možnem času in območje ustrezno zavarovali ter zagotovili podporo intervencijskim ekipam.

Televizija Slovenija je ob tem poročala, da je del goriva, ki je steklo iz cisterne, onesnažil potok Ložnica, zaradi česar ga pristojni prečrpavajo iz potoka, v katerega so namestili tudi lovilce olj. Skupaj je iz cisterne steklo okoli 30 tisoč litrov goriva.

Proti Mariboru prevozna že dva pasova

Foto: DARS Na Darsu pravijo, da je v smeri Maribora sanacija prehitevalnega pasu zaključena, tako da sta odprta oba prometna pasova, pri tem pa velja omejitev hitrosti 60 kilometrov na uro.

Po končani popoldanski prometni konici bo zaprt vozni pas, sanacija se bo začela v jutranjih urah.

V smeri Ljubljane sanacija prehitevalnega pasu še poteka, promet pa je urejen po enem voznem pasu.

Po napovedih naj bi sanacijo poškodovanega odseka zaključili v soboto, zvečer naj bi potem stekel promet brez omejitev.