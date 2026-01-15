Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
P. P.

Četrtek,
15. 1. 2026,
17.46

Osveženo pred

7 minut

Četrtek, 15. 1. 2026, 17.46

Na Darsu so se oglasili z informacijo o poškodbah na štajerski avtocesti

nesreča štajerska avtocesta | Poškodbe na avtocesti bodo odpravljali nekaj dni. | Foto DARS

Poškodbe na avtocesti bodo odpravljali nekaj dni.

Foto: DARS

Na štajerski avtocesti se je okrog 8. ure zgodila hujša prometna nesreča, ob kateri je izbruhnil obsežen požar. Zaradi odstranjevanja posledic nesreče je bila avtocesta več ur zaprta. Na Darsu so se javili z informacijo o škodi na avtocesti in oceno, do kdaj bi lahko potekala sanacijska dela.

Opozorili na zbranost in previdnost

Na Darsu so najprej poudarili, da je današnja prometna nesreča močno zaznamovala odsek štajerske avtoceste med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami ter da v družbi takšne dogodke spremljajo z veliko mero sočutja do vseh vpletenih.

Ob tem so znova opomnili na pomen zbranosti in previdnosti na cesti. "Vzdrževalci avtoceste so bili na kraju dogodka v najkrajšem možnem času, območje ustrezno zavarovali in nudili podporo intervencijskim ekipam, ki so posredovale na kraju. Okoliščine dogodka preiskuje Policija," so sporočili. 

Ujetim v koloni so omogočili pot z avtoceste

Ujetim v koloni so postregli s toplim čajem. | Foto: DARS Ujetim v koloni so postregli s toplim čajem. Foto: DARS Ob tem so navedli, da so skupaj s policijo poskrbeli, da so osebna vozila, ujeta v koloni, lahko zapustila avtocesto. "Voznike tovornih vozil, zadržane na odstavnem pasu, pa je s toplim čajem oskrbela Civilna zaščita skupaj z gasilci. Trenutno potekajo aktivnosti za sanacijo poškodovanega vozišča in cestne opreme. Promet zaradi sanacijskih del poteka po obeh smernih voziščih, po enem prometnem pasu."

Sporočili so, do kdaj bodo potekala sanacijska dela

Sanacijska dela bodo trajala nekaj dni. | Foto: DARS Sanacijska dela bodo trajala nekaj dni. Foto: DARS Na Darsu ocenjujejo, da bodo Dela bodo sanacijska dela predvidoma zaključena do 17. januarja zvečer. "Hvala za razumevanje. Previdno in strpno na poti," so še zapisali.

Stanje na cestah:

Prometne informacije:

