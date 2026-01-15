Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Četrtek,
15. 1. 2026,
19.17

11 minut

Martin Štibernik priznal, da v polnoletnosti še nikoli ni bil tako dolgo trezen

A. P. K.

Martin Štibernik je na družbenih omrežjih delil svojo zgodbo treznosti.

Martin Štibernik je na družbenih omrežjih delil svojo zgodbo treznosti.

Foto: Ana Kovač

Znani slovenski glasbeni producent, glasbenik in pevec Martin Štibernik je na družbenih omrežjih delil osebno zgodbo zadnjega leta, ko mu je prvič, odkar je polnoleten, uspel eksperiment 0,0 alkohola v telesu.

"Danes mineva 365. dan od začetka eksperimenta 0,0 alkohola v mojem telesu. V življenju sem poskusil veliko opojnih substanc, nikoli pa nisem kot polnoletnik okusil permanentne treznosti. Vprašal sem se, kdaj nazadnje nisem zaužil alkohola več kot mesec dni … Pa ne, da sem bil pijanec, ampak kozarček ali dva pri kosilu, kakšno pivo in podobno," je v svojem zapisu razkril glasbenik in glasbeni producent Martin Štibernik.

Dodal je, da se je to, da alkohola ni zaužil več kot mesec dni, verjetno nazadnje zgodilo, ko je še obiskoval prvi letnik srednje šole. "O, Marička! Padla je odločitev, da poskusim še to, da vidim, kako je biti trezen 24/7. Ne trdim, da sem v letu dni postal drug človek, sem pa zagotovo za marsikoga postal bolj dolgočasen. Poglej ga, ne pije, ne kadi, ne drogira se … Ma, pusti ga, ta je malo čuden! Povem vam, dobro je biti čuden! Na zdravje!" je še zapisal Štibernik, ki je kot avtor podpisan pod številne slovenske uspešnice.

Štibernik v slovenskem glasbenem prostoru velja za enega bolj plodovitih glasbenih producentov. Sodeloval je s številnimi znanimi slovenskimi pevci in pevkami, trenutno je vpet tudi v glasbeno zgodbo zasedbe Romachild, ki jo tvorita s prav tako priznanim bobnarjem Romanom Ratejem.

Martin Štibernik in Roman Ratej sestavljata duet Romachild. | Foto: Ana Kovač Martin Štibernik in Roman Ratej sestavljata duet Romachild. Foto: Ana Kovač

Aranžer, avtor in glasbenik Štibernik je v preteklosti sodeloval v različnih znanih slovenskih zasedbah, med njimi v narodnozabavnem ansamblu Slapovi, ki je deloval med letom 1992 in 2007. Kot avtor se je podpisal pod številne narodnozabavne ter tudi pop in druge skladbe.

