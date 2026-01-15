Le kaj je lepše kot preživljanje mrzlih zimskih večerov v udobju lastnega doma in z odlično filmsko zabavo, ki vam jo lahko pričarajo tudi akcijske uspešnice na kanalu AMC Slovenija ?

Petek, 16. januar

V petek si lahko pričarate filmski večer v znamenju temačnih akcijskih filmov z nadnaravnimi elementi, saj bo ob 20.30 na AMC Slovenija film Duhovnik (Priest), v katerem Paul Bettany kot bojevniški duhovnik prekrši cerkveni zakon, da bi izsledil vampirje, ki so ugrabili njegovo nečakinjo. To v eni svojih prvih vlog igra Lily Collins, znana po seriji Emily v Parizu.

Ob 22. uri bo na sporedu še gotska grozljivka Volkodlak (The Wolfman) z Beniciom Del Torom, Anthonyjem Hopkinsom in Emily Blunt. V filmu se preganjani plemič vrne v otroški dom, da bi odtujenemu očetu pomagal poiskati pogrešanega brata, vendar kmalu odkrije krvoločno zver, ki ustrahuje mesto. Film je bil nagrajen z oskarjem za najboljšo masko.

Film Nebotičnik bo na sporedu na AMC Slovenija v soboto ob 20.20. Foto: AMC Slovenija

Sobota, 17. januar

V soboto nas bo ob 20.20 na akcijsko pustolovščino popeljal Dwayne Johnson v filmu Nebotičnik (Skyscraper), kjer igra strokovnjaka za varnost, ki se mora po napadu teroristov na najvišji nebotičnik na svetu vtihotapiti v gorečo stavbo in rešiti svojo družino, ki je ujeta le nekaj nadstropij nad razplamtelim ognjem.

Prav tako v soboto bo ob 22. uri sledil še film borilnih veščin Mož z železnimi pestmi (The Man with the Iron Fists), v katerem se bojevniki, morilci in odpadniški britanski vojak v lovu za zakladom zgrnejo nad kitajsko vas, ki jo lahko reši le skromen kovač. Med zvezdniško zasedbo filma so glasbenik RZA, ki je film tudi režiral, Russell Crowe, Lucy Liu in Dave Bautista.

V pustolovščini Kitajski zid eno svojih prvih vidnejših vlog odigra Pedro Pascal. Foto: AMC Slovenija

Nedelja, 18. januar

Lucy Liu lahko v družbi Drew Barrymore in Cameron Diaz vidimo tudi v nedeljski komični kriminalki Charliejevi angelčki: S polno brzino (Charlie's Angels: Full Throttle), ki bo na sporedu ob 18.35, zatem pa ob 20.25 sledi še akcijska pustolovščina Kitajski zid (The Great Wall) z Mattom Damonom, Pedrom Pascalom in Willem Dafoejem. V filmu skupina evropskih vojakov v starodavni Kitajski naleti na skrivno vojsko, ki brani Kitajski zid pred hordo pošastnih bitij.

Ob 22. uri bo v nedeljo za adrenalinski zaključek konca tedna poskrbela še grozljiva akcija Podzemlje: Prebujenje (Underworld Awakening) s Kate Beckinsale v vlogi vampirske bojevnice Selene, ki vodi boj proti človeštvu, saj želi to po odkritju obstoja vampirjev in likanov iztrebiti obe vrsti. Gre za najuspešnejši celovečerec v seriji filmov Podzemlje.