Na kanalu AMC Slovenija si lahko ogledate vse tri filme iz franšize Rambo, ki so nastali v 80. letih prejšnjega stoletja in s katerimi je Sylvester Stallone postavil več mejnikov. Prvi film bo na sporedu že nocoj ob 22.20.

Rambo (First Blood) je ob prihodu v kina leta 1982 doživel mešane odzive kritikov, a navdušenje občinstva, kasneje pa je postal eden najbolj znanih in vplivnih akcijskih filmov 80. let. Postavil je tudi zanimiv mejnik, saj je bil leta 1985 prva hollywoodska uspešnica, ki so jo prikazali tudi na Kitajskem, kjer se je vse do leta 2018 ponašal z rekordom v številu prodanih kinovstopnic.

Zgodba spremlja veterana zelenih baretk, ki se v malem mestu zaplete v spor z lokalnim šerifom (Brian Dennehy) in njegovimi namestniki, nato pa se v gorah sam spusti v boj s svojimi zasledovalci.

Sylvester Stallone v prvem Rambu leta 1982 in v zadnjem, izdanem leta 2019 Foto: IMDb

Kmalu naj bi vlogo Ramba zasedel nov igralec

Leta 1985 je v kina prišlo nadaljevanje Rambo 2 (Rambo: First Blood Part II), ki je finančno najuspešnejši del franšize, leta 1988 pa je sledil še Rambo 3 (Rambo III). Nato je ta kultni akcijski junak skoraj dve desetletji počival in se vrnil leta 2008, Sylvester Stallone pa je tokrat poleg glavne vloge prevzel tudi režijo. Peti je v kinodvorane prišel leta 2019, napovedali pa so tudi nov film o Rambu, v katerem naslovnega junaka prvič ne bi zaigral danes 79-letni Stallone.

Akcijsko trilogijo z enim najbolj znanih akcijskih junakov iz 80. let si lahko ogledate ob ponedeljkih na kanalu AMC Slovenija. Rambo bo na sporedu 15. decembra ob 22.20, 22. decembra sledi Rambo 2, 29. decembra pa še Rambo 3.