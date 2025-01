Donald Trump je igralce, ki so njegovi dolgoletni podporniki, razglasil za svoje posebne odposlance v Hollywoodu, "čudovitem, a problematičnem kraju".

Donald Trump se je odločil, da bo kot vnovični predsednik ZDA "popravil" tudi Hollywood. V četrtek zvečer je na družbenem omrežju Truth Social naznanil, da so igralci Sylvester Stallone, Mel Gibson in Jon Voight postali njegovi posebni ambasadorji v Hollywoodu, ki ga je označil za "čudovit, a problematičen kraj". Za zdaj ni povsem jasno, kaj konkretno naj bi bile njihove naloge.

"Kot moji posebni odposlanci bodo poskrbeli, da se bo Hollywood, ki je v zadnjih letih izgubil veliko poslov na račun tujih držav, vrnil večji, boljši in močnejši kot kdajkoli," je Trump pojasnil nalogo igralcev, ki so ga v preteklosti javno podprli.

Stallone: Si predstavljate, kako bi bil videti svet brez Trumpa?

Voight, denimo, je Trumpov glasni podpornik že leta, nekoč je izjavil, da je "najboljši predsednik po Abrahamu Lincolnu". Očetu igralke Angeline Jolie je Trump leta 2019 podelil tudi državno odlikovanje. Sylvester Stallone je medtem na zabavi po novembrski ponovni izvolitvi Trumpa nastopil kot moderator in svojega gostitelja označil za drugega Georgea Washingtona. "Si predstavljate, kako bi bil videti svet brez njega?" je takrat izjavil Stallone.

Mel Gibson, ki je pred volitvami Trumpa javno podprl in kritiziral demokratsko kandidatko Kamalo Harris, pa je o svojem novem nazivu povedal, da je zanj izvedel takrat kot vsi drugi in da je prav tako presenečen. "V vsakem primeru pa se bom odzval klicu," je izjavil, "moja državljanska dolžnost je, da nudim pomoč in uvid, če le lahko." 69-letni igralec, ki je med nedavnimi losangeleškimi požari izgubil dom, se je ob tem še pošalil: "Ali obstaja kakšna možnost, da temu položaju pripada tudi ambasadorjeva rezidenca?"

