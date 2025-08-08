Trump: Senatorka Warren je luzerka!

Gospodarske številke, ki kažejo na posledice ukrepov Donalda Trumpa, so neusmiljene. Kažejo na to, da Trumpova agenda duši rast, zvišuje stroške in uničuje delovna mesta. Trump je zato odpustil vodjo statistike pri ministrstvu za delo, saj je v sebi lastni maniri prepričan, da so podatki prirejeni z namenom, da bi ga prizadeli, poroča MSNBC.

Po slabih rezultatih v julijskem poročilu o zaposlovanju je Trump nemudoma odpustil vodjo urada za statistiko dela. Trdil je, da so bili podatki prirejeni, da bi ga prizadeli, za kar pa ni ponudil nobenih dokazov, piše MSNBC, katere politična usmeritev se sicer nagiba na stran Demokratov.

Še bolj pa ga je razbesnela demokratska senatorka Elizabeth Warren, ki je v oddaji Squawk Box na CNBC kritizirala Trumpa, ker ni izpolnil svojih gospodarskih obljub, in izrazila zaskrbljenost, da bo za vodjo urada za statistiko dela postavil "nekega prilizovalca, ki bo dajal podatke, ki bodo osrečili predsednika". Trump je po njenih besedah med kandidaturo obljubljal, da bo že prvi dan znižal stroške. "Cene živil so se zvišale, stroški stanovanj so se zvišali, stroški zdravstvenega varstva so se zvišali. In kje je Donald Trump?" naj bi dodala Warren.

Trumpov odgovor so bile tirade, uperjene zoper senatorko Warren, v katerih jo je označil za "zgubo".

Foto: Guliverimage

Prehitra razglasitev zmage

Nespodbudne gospodarske podatke Trump poskuša popraviti z odpuščanji v neodvisnih statističnih uradih, kar bi lahko imelo daljnosežne posledice za zanesljivost ameriških gospodarskih rezultatov. Sooča pa se še z drugo, bolj neposredno težavo: če namerava odpustiti vsakogar, ki mu prinaša slabe gospodarske novice, mu bo morda kmalu zmanjkalo glasnikov, ki bi jih lahko streljal, opozarja MSNBC.

Alarme je po vsem svetu sprožila že Trumpova aprilska napoved obsežnih carin, zaradi česar so strmoglavili borzni indeksi, donosi obveznic so se zvišali, zaradi česar je predsednik hitro umaknil najbolj drakonske ukrepe, a skupne carine še vedno pustil na najvišji ravni od velike depresije. Ker ameriško gospodarstvo ni takoj klecnilo, je Trump hitro razglasil zmago, ki pa je bila bolj kratke sape.

Pretekli teden je niz gospodarskih podatkov pokazal, da so razmere vse prej kot rožnate, da Trumpova agenda duši rast, zvišuje stroške in uničuje delovna mesta.

Trg dela zmrznil

Na trgu dela, ki je bil v luči Trumpovih nepredvidljivih trgovinskih vojn presenetljivo odporen, so se nenadoma pokazale razpoke. Gospodarstvo je prejšnji mesec ustvarilo le 73 tisoč novih delovnih mest, rast delovnih mest v maju in juniju pa je bila prav tako popravljena navzdol za 260 tisoč delovnih mest.

Kljub obljubam o industrijski renesansi se število delovnih mest v proizvodnji od maja vsak mesec zmanjšuje, število delovnih mest v gradbeništvu pa stagnira. Podjetja počnejo natanko to, na kar so opozarjala: zamrzujejo zaposlovanje in tudi zmanjšujejo število zaposlenih sredi naraščajočega pesimizma glede trenutnih in prihodnjih gospodarskih razmer. Dolgotrajna brezposelnost (delavci, ki so brezposelni 27 tednov ali več) se je od marca povečala za več kot 300 tisoč, kar ustreza porastu zahtevkov za nadomestilo za brezposelnost.

Ameriški BDP je v drugem četrtletju dosegel solidno triodstotno raven v primerjavi z 0,5-odstotnim krčenjem v prvem četrtletju, vendar ta številka po pisanju MSNBC prikriva šibko točko. V prvem četrtletju so namreč potrošniki in podjetja hiteli uvažati čim več blaga, da bi prehiteli Trumpove carine, v drugem četrtletju pa se je trend obrnil. Potrošniki so zmanjšali porabo, podjetja pa so prodajala svoje novo nakopičene zaloge.

Naložbe so strmoglavile, BDP pa je padel pod raven prvega četrtletja, kar je jasen znak upočasnitve gospodarstva. Upadanje potrošnje je zaskrbljujoče za gospodarstvo, ki temelji na porabi. Najbolj so prizadeti delavci z nizkimi dohodki, rast plač se najbolj upočasni pri tistih, ki si to najmanj lahko privoščijo, in vse več tveganih posojilojemalcev se zateka k zadolževanju, da bi lahko še naprej trošili.

Cene naraščajo

Američani si po letih visokih cen v veliki večini želijo, da bi se Trump osredotočil na njihovo znižanje, vendar pa naj bi namesto tega njegova široko zastavljena, neselektivna carinska politika počela ravno nasprotno. Zvišanje cen na drobno je bilo sprva bolj umirjeno, kot je napovedovala večina ekonomistov. Da bi preprečila dvig cen, so podjetja porabila zaloge, ki so se nabrale v prvem četrtletju, in začasno sama plačala stroške, medtem ko so čakala na rešitev Trumpove trgovinske politike.

Dvig cen se zdaj kaže na konkretnih podatkih in na blagajnah. Prejšnji teden se je indeks cen osebne potrošnje za junij, ki je prednostna mera inflacije ameriške centralne banke, v primerjavi z lanskim letom povečal za 2,6 odstotka. Nekatera podjetja, denimo Proctor & Gamble in Adidas, v napovedih prihodkov vlagateljem sporočajo, da bodo morali začeti zviševati cene. Več jih je opozorilo na prihajajoče težave v času vrnitve v šolo in praznikov, saj so se zaloge izčrpale.

Nekaj več kot na polovici prvega leta njegovega drugega mandata so ocene odobravanja Trumpove gospodarske politike pod vodo, kar je razumljivo. Kot je poudarila Warrenova, je od obljub glede znižanja cen, vrnitve ameriške proizvodnje in zvišanja plač ostala zamrznitev potrošnikov, podjetij in delavcev, saj s trgovinsko politiko ustrahuje zaveznike in sebi zagotavlja ugodnosti.

Ameriško gospodarstvo je bilo v obdobju po pandemiji izjemno odporno in številne napovedi recesije se niso uresničile, česar zdaj ne moremo reči. Namesto da poskuša najti novega glasnika, bi moral Trump upoštevati opozorilne znake, neprizanesljivo sklene MSNBC.